Kako stati na kraj piromanima? Gospođa Anita dala vrlo oštar komentar - prijedlog

Četiri osobe koje se dovodi u vezu sa izazivanjem požara na čak deset lokacija na širem zadarskom području dovedene su na ispitivanje na zadarski Županijski sud.

Riječ je o trojici hrvatskih državljana srpske nacionalnosti u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjoj Poljakinji. Policija ih je, podsjetimo, prošle subote uhitila u okolici Benkovca nakon dojave građana. U požarima su izgorjeli šuma, maslinici te jedan automobil. USKOK istražuje je li u ovom slučaju riječ o terorizmu.

Ministar obrane Ivan Anušić osudio je ponašanje piromana i zatražio veće kazne.

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas treba li strože kažnjavati piromane?

Tomo Matan smatra da je za toliko stradanja i štete svaka kazna premala. Drugi su pak komentatori dali svoj sud - oni smatraju da su primjerene veće kazne.

Višnja Gavran misli da piromane treba osuditi na 20 godina, a Anita Mucak na doživotni zatvor. "Uz prisilni rad, a ne da ih porezni obveznici uzdržavaju", dodala je.

I Mirjana Jurić je za strože kazne: "Naravno, ali bolničkim liječenjem zatvorenog tipa uz rad. I to pošumljavanjem svega što je golo".

S njom se slaže Ksenija Bogdanović koja vjeruje da piromane treba najstrože kazniti. "Ne samo što uništavaju imovinu, oni ubijaju. Ljude i životinje", kaže.

Emila Dujmović Ralić zaključuje da uništavanje prirode i nečije imovine nema cijene.