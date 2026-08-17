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PITAMO VAS /

Kako stati na kraj piromanima? Gospođa Anita dala vrlo oštar komentar - prijedlog

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas treba li strože kažnjavati piromane?

17.8.2026.
17:06
RTL Danas
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Četiri osobe koje se dovodi u vezu sa izazivanjem požara na čak deset lokacija na širem zadarskom području dovedene su na ispitivanje na zadarski Županijski sud.

Riječ je o trojici hrvatskih državljana srpske nacionalnosti u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjoj Poljakinji. Policija ih je, podsjetimo, prošle subote uhitila u okolici Benkovca nakon dojave građana. U požarima su izgorjeli šuma, maslinici te jedan automobil. USKOK istražuje je li u ovom slučaju riječ o terorizmu. 

Ministar obrane Ivan Anušić osudio je ponašanje piromana i zatražio veće kazne.

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas treba li strože kažnjavati piromane?

Tomo Matan smatra da je za toliko stradanja i štete svaka kazna premala. Drugi su pak komentatori dali svoj sud - oni smatraju da su primjerene veće kazne. 

Višnja Gavran misli da piromane treba osuditi na 20 godina, a Anita Mucak na doživotni zatvor. "Uz prisilni rad, a ne da ih porezni obveznici uzdržavaju", dodala je. 

I Mirjana Jurić je za strože kazne: "Naravno, ali bolničkim liječenjem zatvorenog tipa uz rad. I to pošumljavanjem svega što je golo". 

S njom se slaže Ksenija Bogdanović koja vjeruje da piromane treba najstrože kazniti. "Ne samo što uništavaju imovinu, oni ubijaju. Ljude i životinje", kaže. 

Emila Dujmović Ralić zaključuje da uništavanje prirode i nečije imovine nema cijene. 

PožarPiromaniPodmetanje PozaraKaznaIvan AnušićPitamo Vas
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