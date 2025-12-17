Kako Rijeka može ispasti iz Europe? Teško, ali postoji crni scenarij

Nakon pet odigranih kola u novom formatu Konferencijske lige, HNK Rijeka nalazi se pred utakmicom sezone. U posljednjem kolu ligaške faze, izabranici Víctora Sáncheza gostuju kod ukrajinskog velikana Šahtara , a ishod tog dvoboja izravno će odlučiti o njihovoj europskoj sudbini. Prolazak u nokaut-fazu natjecanja je nadohvat ruke, no poraz bi mogao pokrenuti niz kalkulacija s neizvjesnim završetkom. Jedno je sigurno – Rijeku čeka dramatičnih 90 minuta.

Rijeka drži sudbinu u svojim rukama

Sustav natjecanja Konferencijske lige promijenjen je u jedinstvenu ljestvicu s 36 klubova. Prvih osam momčadi ide izravno u osminu finala, dok će klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za ulazak u tu fazu. Svi koji završe ispod 24. mjesta, opraštaju se od Europe.

Rijeka uoči posljednjeg kola zauzima solidno 14. mjesto s osam osvojenih bodova, što je stavlja u povoljan položaj. Računica je vrlo jednostavna: jedan bod protiv Šahtara dovoljan je za matematičku potvrdu prolaska u nokaut-fazu. Pobjeda bi Riječane mogla gurnuti i bliže gornjem dijelu ljestvice, no s obzirom na snagu protivnika, i remi bi imao okus pobjede.

Momčad s Rujevice je u dosadašnjem dijelu natjecanja pokazala dva lica. S jedne strane, čvrsta i pragmatična igra donijela im je dvije pobjede i dva remija, no s druge strane, statistika otkriva iznimnu agresivnost. S čak 57 prekršaja i 10 žutih kartona u pet utakmica, Rijeka je jedna od najnediscipliniranijih momčadi, što bi protiv tehnički potkovanog Šahtara moglo predstavljati velik rizik.

Scenariji u slučaju poraza od Šahtara

Ako Rijeka izgubi od Šahtara, ostat će na osam bodova i tada njezina sudbina više neće ovisiti isključivo o njoj. Europski san ovisit će o rezultatima na drugim terenima, a nekoliko klubova vreba svoju priliku da preskoči hrvatskog predstavnika.

Tko sve prijeti Rijeci?

Najveća prijetnja dolazi od skupine klubova koji trenutno imaju sedam bodova. To su Lech Poznań, Sigma Olomouc, Shkendija, CS Universitatea Craiova i Lincoln Red Imps. Iza njih su finski KuPS i mostarski Zrinjski sa šest bodova te islandski Breidablik s pet.

Da bi Rijeka ispala, odnosno pala ispod 24. mjesta, morao bi se poklopiti niz nepovoljnih rezultata. Većina spomenutih klubova morala bi ostvariti pobjede, što je malo vjerojatan, ali ne i nemoguć scenarij.

Ključna utakmica koja ide na ruku Rijeci jest izravni dvoboj Lecha i Sigme. Budući da se sastaju međusobno, nemoguće je da obje momčadi osvoje tri boda i preskoče Rijeku. Ipak, najgori ishod za Riječane bio bi remi u tom susretu, jer bi tada obje momčadi došle do osam bodova.

Gol-razlika kao presudni faktor

U slučaju da više klubova završi natjecanje s istim brojem bodova (osam), o konačnom poretku odlučivat će pravila UEFA-e. Prvi kriterij je ukupna gol-razlika, a zatim veći broj postignutih golova. Prošle sezone škotski Hearts ispao je upravo zbog manjeg broja postignutih pogodaka, što je jasan pokazatelj koliko svaki gol može biti važan.

Rijeci stoga u slučaju poraza odgovara da on bude što minimalniji. Svaki primljeni gol mogao bi ih gurnuti niže na ljestvici u krugu s drugim momčadima.

