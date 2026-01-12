Kreativci koji nasmijavaju, informiraju i uzbuđuju: Vodimo vas iza kulisa s RTL-ovim finalistima Zlatnog studija

JAKE SNAGE I POZNATA LICA /

Vidjet ćemo hoće li govori biti tako zabavni ili inspirativni i za 20 dana: Jutarnji List tada će nagraditi emisije, filmove, predstave, glumce, pjevale, one koji su se istaknuli u prošloj godini.

Da, oni imaju Zlatne Globuse: mi imamo Zlatni studio. Velik kompliment za DIrekt: među top 3 smo najbolje emisije, kao i Stanje nacije Zorana Šprajca. Sjajna reporterka Ana Mlinarić nominirana je za TV Lice godine. A Divlje Pčele za najbolju TV seriju. Više pogledajte u prilogu