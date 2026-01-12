Direkt u hrvatskom Sibiru: 'Živimo kao na Grenlandu, ali ne damo se Amerikancima'

Možda do prošlog tjedna niste čuli za općinu Štrigova: ali sada za hrvatski Sibir svi znaju. Jer, najhladniji u Hrvatskoj bili su prošli tjedan: i opet su se jutros probudili na minus 21 stupanj. U maloj općini živi 2 i pol tisuće stanovnika, najpoznatiji su po vinogradarstvu, ali danas sve zanima: kako preživljavaju sibirske temperature?

Hladnoća ovdje ulazi u kosti, uvjeti su to u kojima jedino Eskimima može biti ugodno. No čini se da ni Međimurcima ekstremno niske temperature previše ne smetaju. Imaju doduše malo više posla s čišćenjem snijega i leda, ali ovo je kraj vrhunskih vina pa ima načina kako se čovjek može zagrijati.

