Sportske igre mladih slave 30 godina: 140.000 djece uključeno u besplatna natjecanja i edukaciju

Sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, započele su jubilarnu 30. sezonu u Velikoj Gorici edukativnim programom „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ i turnirom Coca-Cola Cup.

Savjetnik organizacijskog odbora, Slaven Marić, istaknuo je da Igre već tri desetljeća ostaju besplatne, okupljajući više od 3,4 milijuna sudionika i 30 generacija djece. Ove godine očekuje se rekordnih 140.000 mladih sportaša.

Program „Zero Waste“ već petu godinu educira djecu o zaštiti okoliša kroz sport i igru, dok su se potom natjecali u edukativnom poligonu. Događaju su prisustvovali poznati sportaši, među kojima Goran Ivanišević, Vlado Šola i Jakov Gojun.

Sportski program uključuje Coca-Cola Cup, najveći malonogometni turnir u Europi, te brojne druge discipline poput rukometa, košarke, odbojke, šaha, stolnog tenisa, tenisa i atletike – sve besplatno i otvoreno za sve, neovisno o prethodnom sportskom iskustvu.