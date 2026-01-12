FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
prejaki za cg /

Mađarska demonstrirala snagu u derbiju skupine A

Mađarska demonstrirala snagu u derbiju skupine A
×
Foto: Albert Ten Hove/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia

Nakon dva odigrana kola u skupini A maksimalnih šest bodova ima Mađarska, dok po tri imaju Crna Gora i Francuska.

12.1.2026.
17:30
Hina
Albert Ten Hove/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Europskom vaterpolskom prvenstvu, u derbi utakmici skupine A drugog kola, Mađarska je bila bolja od Crne Gore s 13-10 (4-3, 4-1, 3-1, 2-5).

Nakon dva odigrana kola u skupini A maksimalnih šest bodova ima Mađarska, dok po tri imaju Crna Gora i Francuska.

Crnogorci su se uz bok Mađarima držali četvrtinu i pol. Sredinom druge dionice još su bili na dohvatljivih 4-6, ali potom je Mađarska pobjegla na 8-4 te kasnije na velikih 11-5 krajem treće četvrtine čime je utakmica prelomljena.

Tri pogotka za Mađarsku je postigao Daniel Angyal, a po dva Peter Kovacs i Gergo Fekete. U sastavu Crne Gore Dušan Matković i Aljoša Mačić su postigli po dva pogotka.

Ranije su u ovoj skupini igrači Francuske uvjerljivo svladali Maltu s 22-13 (6-4, 5-2, 6-3, 5-4). Maltežani su se protiv Francuza dobro držali samo tijekom prve četvrtine kada su imali zaostatak 4-6. Nakon toga su Francuzi pobjegli na veću razliku i lako došli do pobjede.

Romain Marion-Vernoux je bio prvi francuski strijelac s pet golova. Četiri gola su postigli Steven Vitrant i Kilian Braise-Fernandez. Kod Malte je prvi strijelac s tri pogotka bio Steven Camilleri.

U ponedjeljak će se još igrati utakmice drugog kola u skupini C, a sastaju se Nizozemska - Izrael i Španjolska - Srbija.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović nakon poraza od Njemačke u Hannoveru

Europsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026VaterpoloMađarskaCrna Gora
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
prejaki za cg /
Mađarska demonstrirala snagu u derbiju skupine A