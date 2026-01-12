FREEMAIL
ODUŠEVIO /

Osijek u borbi za ostanak konkurentu uzima jednog od najboljih igrača?

Osijek u borbi za ostanak konkurentu uzima jednog od najboljih igrača?
Foto: Igor Soban/pixsell

Dok se navodi kako će Dinamo svog Vukovarca platiti između 50 i 100 tisuća eura, ne zna se koliko će Osijek platiti svom konkurentu za "prijevremeni otpust".

12.1.2026.
12:55
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Osijek će se u borbi za ostanak u ligi pojačati igračem iz izravnog konkurenta. Naime, za "Bijelo-plave" potpisati bi trebao David Mejia iz Vukovara.

Dvadesetdvogodišnji veznjak trebao bi se Sopićevoj momčadi priključiti odmah nakon liječničkog pregleda koji bi danas trebao odraditi, navodi Index. Za Mejiu je osim Osijeka bio zainteresiran i Varaždin, što ne treba čuditi budući da je Kolumbijac ove sezone iznenadio sve svojom kvalitetom. U 16 utakmica koje je Mejia odigrao u HNL-u ove sezone, veznjak je bio među najboljim igračima na terenu, pa su mu Vukovarci ponudili produženje ugovora koji ističe na ljeto.

To je Mejia odbio, pa se sa suigračem Paulom Bismarckom Tabinasom preselio na tribinu. U Vukovaru su očito procijenili da nema smisla plaćati dvojcu igrača koji ne igraju, pa su ih odlučili prodati šest mjeseci prije isteka ugovora. Za Bismarcka je gotovo sigurno da će potpisati za Dinamo za cifru između 50 i 100 tisuća eura, dok se ne zna koliko će Osijek platiti svom konkurentu za "prijevremeni otpust".

  

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović nakon poraza od Njemačke u Hannoveru

