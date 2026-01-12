Nastavlja se rat oko procedure izbora sudaca. Plenković: 'Meni je spornije...'

TKO ŽELI 'POROBITI INSTITUCIJE'? /

A premijera i predsjednika čeka rješavanje problema oko izbora čelnika Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca. Poslijepodne se sastao i vrh HDZ-a. Stranački kolege brane Andreja Plenkovića zbog izjave da će vladajuća većina odabrati čelnika Vrhovnog suda - jedino u slučaju ako će moći birati i dva od tri preostala ustavna suca. Uživo se javila Dajana Šošić:



"Premijer ostaje pri stajalištu da je povezivanje procesa izbora sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda legitiman proces. Kaže kako to nije njegovo stajalište već stajalište strankte te poručuje kako će time oporbu istjerati na čistac da javnosti bude jasno kako oni ni ne žele dogovor oko Ustavnog suda. Podsjetimo, ranije je predsjednik taj potez premijera nazvao podrivanjem Ustava, a reagirala je i udruga sudaca koja je taj potez premijera nazvala neprimjerenim." Više pogledajte u videu