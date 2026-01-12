Umirovljenici sad mogu raditi puno radno vrijeme! 'Penzija mi nije bila ni za čavle...'

S početkom nove godine na snagu su stupile promjene koje se tiču zaposlenih umirovljenika. Oni koji žele odsad se mogu zaposliti na puno radno vrijeme, ali uz isplatu polovice mirovine.

Mjera je izazvala podijeljene reakcije među umirovljenicima: dio smatra da je pravedna i korisna za prijenos znanja, dok drugi upozoravaju da se time kažnjavaju ljudi koji su mirovinu zaslužili dugim stažem.

Mladen Šoprek radio je 38 godina, a posljednjih sedam je u mirovini. Ipak, njegova jutra i dalje izgledaju radno – i dalje vozi taxi. “Tolko mi je bajna mirovina da ne mogu niti čavle kupiti kad platim režije. Pa sam prisiljen raditi da mogu živjeti”, kaže Šoprek.

Radio je u tvornici autobusa, bio ugostitelj, servisirao automobile, a i hrvatski je branitelj. Na kraju svega, mirovina mu iznosi 470 eura. Zbog toga nije prestao raditi ni nakon odlaska u mirovinu – a nije jedini.

'Imam 41 godinu staža, a mirovina nije ni 600 eura'

Ljiljana Količić iz Zagreba kaže da uz 41 godinu staža prima mirovinu manju od 600 eura te i dalje radi nekoliko sati dnevno. “Imam 41 godinu staža, a mirovina nije ni 600 eura. Mislim da sam vam sve rekla”, poručuje.

Na pitanje koliko radi, odgovara da je to “negdje pet, šest” sati. Dodaje i da joj posao zna biti težak: “Normalno da mi je teško. Kad i noge bole i kičma boli, sve boli.”

Dok dio umirovljenika radi kako bi nadopunio preniska primanja, drugi se na tržištu rada zadržavaju jer žele ostati aktivni. Josip Cvitaš iz Zagreba kaže da mu rad nije naporan: “Ja uživam u stvaranju nečega, a kad se vide rezultati onda mi bude drago.”

Do sada su umirovljenici mogli raditi četiri sata dnevno i uz plaću primati punu mirovinu. Od ove godine mogu raditi puno radno vrijeme, ali će primati polovicu mirovine.

Tomislav Zadrovec iz Zagreba smatra da to nije pravedno: “Mislim da to nije korektno. Jer ako je on zaslužio penziju, treba je i dobiti.” S druge strane, Ivan Renić smatra da je promjena korisna: “Mislim da je to korektno da se mogu iskustva i vještine prenijet na druge generacije.” Kao primjer navodi poslove strojne obrade, gdje, kaže, nedostaje radnika i znanja.

Pola radnog vremena radi 35.000 umirovljenika

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na pola radnog vremena radi više od 35 tisuća umirovljenika, najviše u Zagrebu. Očekuje se da će novu mjeru rada na puno radno vrijeme uz polovicu mirovine koristiti gotovo 9000 umirovljenika.

Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske, ističe da razlog rada nije uvijek samo financijski: “Nije samo niska mirovina, nego žele biti uključeni. Žele biti u svijetu rada.”

Ivanka Margetić, predsjednica Matice umirovljenika Maksimir, dodaje da mjera različito utječe na ljude ovisno o visini mirovine: “Netko tko ima veću mirovinu, to mu je dodatni plus… a ako ima malu mirovinu, to mu je itekako važno.”

Šoprek na kraju kaže da mu sam rad nije problem, ali da mnogi u mirovinu odlaze s drugačijim očekivanjima. “Svatko ima svoj san u penziji da će konačno moć odmoriti i posvetiti se drugim stvarima, a ne samo poslu. Ali nažalost, želje su jedne, a stvarnost je drugo”, zaključuje.

Za jedne je to način da ostanu aktivni, a za druge jedini način da prežive.