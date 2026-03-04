Piastri ne strahuje od nove sezone: 'Ova se sezona neće dobiti time tko je najbrži u prvoj utrci'

Nova sezona Formule 1 sve je bliže. Prva utrka bit će Velika nagrada Australije 8. ožujka, a domaći vozač Oscar Piastri iz McLarena smatra da poredak snaga neće imati veći utjecaj na to tko će na kraju biti najuspješniji.

"Mislim da smo trenutačno u igri. Uskoro ćemo to sa sigurnošću doznati, ali ne mislim da smo baš u poziciji u kakvoj smo bili prije 12 mjeseci, kada smo osjećali da smo najjači. Mislim da se ova sezona neće dobiti time tko je najbrži ili tko je najbolji u prvoj utrci. Bit će puno razvoja, puno učenja, posebno za nas vozače, i onaj tko se najbrže prilagodi u onome što je vrlo duga sezona, na kraju će dugoročno završiti na vrhu“, komentirao je Piastri za Sky Sports.

Čak i ako McLaren ovog vikenda krene iza svojih suparnika, Piastri vjeruje da će ih brzo sustići.

"Mislim da svaki put kada dođe do promjene pravila postoji nekoliko različitih smjerova kojima možete krenuti i mislim da smo vidjeli nekoliko momčadi koje su odabrale različite pristupe. Bit će zanimljivo vidjeti koji će se pokazati najboljim. Ako jednu stvar sigurno znam, to je koliko je naša momčad kompetentna, a posebno naš inženjerski tim", rekao je Australac.

