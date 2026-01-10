Besplatni račun samo na papiru? Udruga potrošača: 'Banke ovakvim paketom građane obmanjuju'

Gužvi u poslovnicama nema, ali po paket besplatnih usluga, građani dolaze. Od početka godine do prekjučer aktiviralo ga je njih 16 tisuća.

"Točnije 15.997 građana iskoristilo je zakonsku mogućnost ugovaranja paketa besplatnih usluga. S obzirom na to da nam je zakon u pripremi danas tek peti radni dan možemo reći da smo zadovoljni. Kad uzmete podatke samo od jučerašnjeg dana vidljivo je da je oko tri i pol tisuće građana samo jučer ugovorilo paket", kaže Ana Zorić iz Uprave za gospodarstvo i financijski sustav pri Ministarstvu financija

Koji uključuje besplatno otvaranje, vođenje i zatvaranje računa. Polaganje i podizanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu, kao i izdavanje debitne kartice.

Aktivacija paketa

Antonijo Kužić iz Zagreba kaže da je čuo na mogućnost besplatnog paketa usluga. "Kad dođem na šalter ću ih pitati", rekao je. Da bi paket aktivirali, zahtjev moraju podnijeti sami i to osobnim dolaskom u banku.

"Iako tehnologija često može olakšati stvari, u ovom slučaju u praksi bi to moglo biti tako da u pojedinim situacijama klijenti ugovaranjem automatskim gube određene usluge koje su trenutačno koristili, a što bi naravno dovelo do nezadovoljstva. Zato je u ovom trenutku licem u lice najbolja varijanta", kaže glasnogovornik Hrvatske udruge banaka Ivan Hrvoje Maljković.

Oni koji ne mogu doći, paket mogu otvoriti uz punomoć. "Zakon ne propisuje obvezni dolazak u banku za ugovaranje paketa besplatnih usluga. To nam je bilo osobito važno kada govorimo o starijim osobama, umirovljenicima", kaže Zorić.

Besplatno internetsko ili mobilno bankarstvo

No, banke biraju hoće li klijentima dati besplatno internetsko ili mobilno bankarstvo i većinom su odabrale ono koje se manje koristi, pa se mobilno ipak plaća.

Ivan Kokić iz Zadra kaže: "To možda bi trebalo isto ukinuti. Ako se nešto ukinulo do sada, onda bi možda i to trebalo".

"Većina banaka se odlučila za internetsko bankarstvo prije svega jer je mobilno bankarstvo jedan od kompleksnijih proizvoda koji zahtijeva značajna ulaganja, puno inovacija", kaže Maljković.

Što su odlučile banke?

Od većih banaka tu opciju odabrala je samo jedna, ali uz napomenu. "Addiko banka korisnicima besplatnog paketa usluga omogućuje korištenje mobilne aplikacije čiji je opseg funkcionalnosti sužen", najavljuju iz banke.

Ostale naknadu za mobilnu aplikaciju naplaćuju. "Sukladno Tarifi Banke članarina za online bankarstvo – [PBZ digitalno bankarstvo] iznosi 1,59 eura na mjesec, što uključuje i korištenje mobilne aplikacije", kažu iz PBZ banke.

"Do 31. ožujka korisnici besplatnog paketa mogu mobilno bankarstvo koristiti besplatno, dok će im se od 1. travnja 2026. za tu uslugu naplaćivati naknada u iznosu od 1,50 eura, odnosno 0,15 eura za umirovljenike", kažu iz Erste banke.

"Sama cijena usluge aplikacije OTPgo, koja uključuje i internetsko i mobilno bankarstvo, je jedan euro na mjesec", kažu iz OTP banke.

Banke će izgubiti do 100 milijuna eura

Da banke ovakvim paketom građane obmanjuju, upozorava Udruga za zaštitu potrošača.

"Ministarstvo je trebalo predložiti zakon po kojem bi se jednostavno te naknade za otvaranje i vođenje računa po zakonu ukinule, a ne da banke odlučuju što će biti unutar toga paketa i na koji ćemo način mi to koristiti", kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge potrošača.

U HUB-u procjenjuju da će banke izgubiti i do 100 milijuna eura na godinu. Za aktivaciju roka nema, građani po paket besplatnih usluga mogu doći bilo kada.