Temperature padaju i do -16 stupnjeva, meteorologinja otkrila kada će popustiti stisak zime

Polje visokog tlaka zraka pruža se nad našim predjelima i u sklopu njega pritječe sve topliji zrak, no ponedjeljak će biti još vrlo hladan. Od utorka već manje hladno i blaže zimsko vrijeme uz umjereno jugo te slab i umjeren jugozapadnjak u unutrašnjosti. Više oblaka bit će uzduž Dinarida i na sjevernom Jadranu.

Ponedjeljak će početi vrlo hladnim jutrom - na kopnu uz najnižu temperaturu između -16 i -10 °C, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od -10 do -6 °C, a i duž obale minusi. Iako oblaka ujutro ima vrlo malo, već će se tijekom prijepodneva sa zapada početi oblačiti. Zapuhat će jugozapadnjak i jugo, a u Dalmaciji će također bura i sjeverni vjetar brzo slabjeti.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće oblačno, a na sjeveru područja može pasti i poneka pahulja snijega. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, u gorju ponegdje umjeren. Bit će hladno uz temperature oko 0 °C. I na istoku unutrašnjosti hladno uz vrijednosti najviše temperature većinom između -2 i 0 °C. Uz dosta oblaka u dijelu Podravine može pasti i vrlo malo snijega.

U Dalmaciji poslijepodne također više oblaka, no bit će i sunčanih razdoblja, posebno po otocima i na krajnjem jugu. Bura i sjeverni vjetar okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak, potom zapadnjak i jugozapadnjak. Vrijednosti temperature od 4 do 7 °C pa je pred nama još jedan prilično hladan dan. Promjenljiva naoblaka očekuje se i na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura u gorju od 1 do 3 °C, a uz more te u Istri od 5 do 8 °C.

