Klinci opet briljiraju: Posljednjeg dana raspusta Franko je u jednoj rečenici rekao sve!

JEDNI UČE, DRUGI SANJKAJU /

Uoči povratka u školske klupe, dio učenika u Karlovcu je posljednji dan praznika proveo u učenju kroz igru – na radionicama posvećenima znanosti i Nikoli Tesli. Umjesto klasične nastave, djeca su izvodila pokuse, učila osnove 3D modeliranja i dizajna te kroz programe centra “Nikola Tesla Experience” otkrivala kako znanost može biti zabavna i “bez straha”.

“Fora su mi pokusi”, rekla je Ela Bačurin, a na pitanje bi li jednog dana željela biti znanstvenica, iskreno je odgovorila: “Neee, ja bih htjela matematiku.”

Na radionicama se crtalo i “pisalo” u prostoru 3D olovkama, a djeca su strpljivo slagala svoje prve modele. Matko iz Duge Rese pohvalio se uratkom: “Napravio sam Spužva Boba. Trebalo mi je jedan sat. Bilo je teško… zabavno, bilo je zabavno.” Njegov vršnjak Juraj već ima jasne interese: “Svemir… volim planete, galaksije.”

Iz centra poručuju da je ideja upravo u tome da se djeci znanost približi kroz iskustvo, a ne samo kroz udžbenik. “Cilj nam je pokazati da je znanost zabavna, ali i da je se djeca ne moraju bojati”, istaknula je Dora Križanić, stručna suradnica za projekte u Nikola Tesla Experience Centru Karlovac.

Sanjkanje na Cmroku

Dok su jedni učili, drugi su praznike ispratili na snijegu. Na zagrebačkom Cmroku mnogi su roditelji i djeca iskoristili bijeli pokrivač za sanjkanje i druženje prije sutrašnjeg povratka u školu. Greta Lončar upozorila je da nije sve bezazleno: “Malo je opasno jer ima leda i svako malo dok vučemo sanjke gore se poskliznemo.”

Franko je bio još izravniji: “Ne volim školu, pa da se prije škole mogu opustit.” A Lucija je sažela atmosferu na snijegu u jednoj rečenici: "Jako je zabavno, meni je kipuće!”

Zimski praznici tako su završili u dvije slike – znanost u Karlovcu i sanjkanje u Zagrebu – a školske obveze učenike čekaju već sutra. Pogledajte priču Lucije Ptičar.