FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UPOZNAJTE IH /

Pristigle još tri kandidatkinje 'Gospodina Savršenog': 'Volim muškarce koji u pitanje dovode...'

I ove godine gledatelje očekuje iznenađenje jer ne stiže jedan, već čak dva Gospodina Savršena. Riječ je o Karlu (26), koji ističe da su mu najvažniji iskrenost i povjerenje te se emotivno otvorio govoreći o ranom gubitku oca, i Petru (29), koji vjeruje u ljubav te u show ulazi s očekivanjem nečeg novog i drugačijeg. 

Novu sezonu 'Gospodina Savršenog' pratite od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.1.2026.
21:27
Hot.hr
Gospodin SavršeniNova SezonaKandidatkinjeGospodin Savršeni 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx