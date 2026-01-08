FREEMAIL
ODLUČNA JE /

Beograđanka Iva ne skriva namjere: 'Posesivna sam i sigurno ću se boriti za Gospodina Savršenog'

Foto: Rtl

Izgled joj nije prioritet – ali lijepe oči itekako primijeti. "Najviše tražim sigurnost i poštovanje… Najvažnije mi je da se razumijemo i da kliknemo"

8.1.2026.
21:50
Hot.hr
Rtl
Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donosi nova lica, a među kandidatkinjama se našla i Iva. U svom prvom intervjuu za RTL.hr otkrila je čime se bavi i što ju je motiviralo za ulazak u ovu jedinstvenu ljubavnu avanturu.

Iva dolazi iz Beograda, a njezina velika strast su moda i dizajn. Kako je otkrila, svijet kreativnosti, šivanja i stvaranja odjeće nešto je u čemu se u potpunosti pronašla te čime se planira ozbiljno baviti u budućnosti. Ono što je započelo kao hobi danas je postala ozbiljna ambicija. "Planiram izbaciti neki svoj brend odjeće. To mi je skroz zanimljivo", samouvjereno je najavila.

Beograđanka Iva ne skriva namjere: 'Posesivna sam i sigurno ću se boriti za Gospodina Savršenog'
Iva je otkrila kako svoje slobodno vrijeme najradije provodi u krugu onih koje najviše voli. Bilo da se radi o druženju s prijateljima, igri sa psom ili opuštanju s obitelji, upravo su to trenuci koje najviše cijeni. Posebno mjesto u njezinom životu zauzima obitelj, a ponajviše sestra i njezin sin.

Iako za sebe kaže da je samopouzdana osoba, Iva iskreno priznaje da i ona, kao i svi drugi, ima trenutke slabosti i sumnje. "Jesam samopouzdana, ali znam se ponekad i ja poljuljati, kao i svatko", otkrila je.

'Posesivna sam, što je moje, to je moje'

Na pitanje o ljubomori i posesivnosti, Iva nije oklijevala s odgovorom. "Da, posesivna sam", kratko je i jasno potvrdila. Otkrila je i hoće li se boriti za 'Gospodina Savršenog' ako osjeti "onaj klik". "Borit ću se sigurno. Ja sam generalno takva u ljubavi, volim da ono što je moje ostane moje", izjavila je samouvjereno za RTL.hr. 

Što traži u muškarcu?

Izgled joj nije prioritet – ali lijepe oči itekako primijeti. “Najviše tražim sigurnost i poštovanje… Najvažnije mi je da se razumijemo i da kliknemo.”

Privlače je visoki i krupniji muškarci, a sebe opisuje pomalo opasno: “Malena sam, ali otrovna. Džepna Venera.”

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ostajemo bez guvernera HNB-a? Vujčiću se smiješi nova pozicija, Vlada ga predložila

Gospodin Savršeni 2026
