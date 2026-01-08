Beograđanka Iva ne skriva namjere: 'Posesivna sam i sigurno ću se boriti za Gospodina Savršenog'

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donosi nova lica, a među kandidatkinjama se našla i Iva. U svom prvom intervjuu za RTL.hr otkrila je čime se bavi i što ju je motiviralo za ulazak u ovu jedinstvenu ljubavnu avanturu.

Iva dolazi iz Beograda, a njezina velika strast su moda i dizajn. Kako je otkrila, svijet kreativnosti, šivanja i stvaranja odjeće nešto je u čemu se u potpunosti pronašla te čime se planira ozbiljno baviti u budućnosti. Ono što je započelo kao hobi danas je postala ozbiljna ambicija. "Planiram izbaciti neki svoj brend odjeće. To mi je skroz zanimljivo", samouvjereno je najavila.

Iva je otkrila kako svoje slobodno vrijeme najradije provodi u krugu onih koje najviše voli. Bilo da se radi o druženju s prijateljima, igri sa psom ili opuštanju s obitelji, upravo su to trenuci koje najviše cijeni. Posebno mjesto u njezinom životu zauzima obitelj, a ponajviše sestra i njezin sin.

Iako za sebe kaže da je samopouzdana osoba, Iva iskreno priznaje da i ona, kao i svi drugi, ima trenutke slabosti i sumnje. "Jesam samopouzdana, ali znam se ponekad i ja poljuljati, kao i svatko", otkrila je.

'Posesivna sam, što je moje, to je moje'

Na pitanje o ljubomori i posesivnosti, Iva nije oklijevala s odgovorom. "Da, posesivna sam", kratko je i jasno potvrdila. Otkrila je i hoće li se boriti za 'Gospodina Savršenog' ako osjeti "onaj klik". "Borit ću se sigurno. Ja sam generalno takva u ljubavi, volim da ono što je moje ostane moje", izjavila je samouvjereno za RTL.hr.

Što traži u muškarcu?

Izgled joj nije prioritet – ali lijepe oči itekako primijeti. “Najviše tražim sigurnost i poštovanje… Najvažnije mi je da se razumijemo i da kliknemo.”

Privlače je visoki i krupniji muškarci, a sebe opisuje pomalo opasno: “Malena sam, ali otrovna. Džepna Venera.”

