UF, NEZGODNO /

Trenutak kada smo svi protrnuli: Kuzmanović se sudario sa suigračem i nezgodno pao

Hrvatska rukometna reprezentacija igra generalku uoči nadolazećeg Europskog prvenstva protiv Njemačke u Hannoveru.

Hrvatska nije odigrala najbolju utakmicu i Nijemci su stalno bili u vodstvu i kontrolirali ovu utakmicu. U 46. minuti smo svi zanijemili jer je na parketu završio Dominik Kuzmanović nakon što je na njega nezgodno uletio Zlatko Raužan.

Kuzmanović je već propustio prvu utakmicu zbog ozljede stopala, ali sada je spreman i srećom se brzo pridigao i ovaj put.

11.1.2026.
19:26
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaDominik KuzmanovićRukomet 2026
