FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSOBNI KARTON /

Tko je Patrik Martinović? Riječanin na putu da postane nova snaga hrvatskog rukometa

Tko je Patrik Martinović? Riječanin na putu da postane nova snaga hrvatskog rukometa
×
Foto: David Jerkovic/pixsell

S visinom od 191 centimetra i razornim udarcem, Patrik Martinović posjeduje sve kvalitete modernog desnog vanjskog

11.1.2026.
17:32
Sportski.net
David Jerkovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Patrik Martinović, rođen 29. kolovoza 2000. godine u Rijeci, hrvatski je rukometaš koji igra na poziciji desnog vanjskog. Njegov talent i naporan rad odveli su ga od rodnog grada do vrha europskog klupskog rukometa, a nedavno je stigao i poziv u seniorsku reprezentaciju, čime je privukao pažnju šire sportske javnosti. Trenutno je ključni igrač švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausena.

Europski put preko Slovenije i Grčke

Martinović je rukometnu karijeru započeo u riječkom Zametu, gdje je kao mlađi kadet osvajao državna prvenstva u generaciji s Veronom Načinovićem. Profesionalni iskorak napravio je 2020. godine odlaskom u Sloveniju, gdje je prvo nosio dres RD LL Grosist Slovana. U dvije sezone pokazao je izniman napadački potencijal, postigavši više od 150 golova, što mu je osiguralo transfer u redove slovenskog velikana, Celja Pivovarne Laško. S Celjem je u sezoni 2022./2023. osvojio trostruku krunu, prvenstvo, kup i superkup, te se istaknuo s 25 pogodaka u EHF Ligi prvaka.

Njegov put se nastavio u grčkom AEK-u, da bi u veljači 2024. godine potpisao za švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausen. U Švicarsku je stigao kao zamjena za ozlijeđenog igrača, no brzo se nametnuo kao važan kotačić momčadi, doprinoseći uspjesima kluba igrom u oba smjera.

Dokazivanje u reprezentativnom dresu

Prije ulaska u seniorsku konkurenciju, Martinović je bio standardni član mlađih uzrasnih kategorija hrvatske reprezentacije, s kojima je nastupio na tri velika natjecanja, uključujući i Svjetsko prvenstvo za igrače do 19 godina. Njegove dobre igre na klupskoj razini nisu prošle nezapaženo, pa je uslijedio i poziv izbornika u seniorsku vrstu. Zbog problema s ozljedama nekih od standardnih reprezentativaca na poziciji desnog vanjskog, Martinović je pozvan na završne pripreme za Europsko prvenstvo 2026., što predstavlja krunu njegove dosadašnje karijere i priliku da se dokaže na najvećoj sceni. Ovaj poziv potvrda je njegovog statusa kao jednog od najperspektivnijih hrvatskih desnih vanjskih igrača.

S visinom od 191 centimetra i razornim udarcem, Patrik Martinović posjeduje sve kvalitete modernog desnog vanjskog. Njegov uspon, od riječkog Zameta do igranja u Ligi prvaka i dresa reprezentacije, pokazuje predanost i kvalitetu. Pred njim su godine dokazivanja, a hrvatski rukomet u njemu bi mogao dobiti pouzdanu opciju za budućnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OSOBNI KARTON /
Tko je Patrik Martinović? Riječanin na putu da postane nova snaga hrvatskog rukometa