Tko je Patrik Martinović? Riječanin na putu da postane nova snaga hrvatskog rukometa

Patrik Martinović, rođen 29. kolovoza 2000. godine u Rijeci, hrvatski je rukometaš koji igra na poziciji desnog vanjskog. Njegov talent i naporan rad odveli su ga od rodnog grada do vrha europskog klupskog rukometa, a nedavno je stigao i poziv u seniorsku reprezentaciju, čime je privukao pažnju šire sportske javnosti. Trenutno je ključni igrač švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausena.

Europski put preko Slovenije i Grčke

Martinović je rukometnu karijeru započeo u riječkom Zametu, gdje je kao mlađi kadet osvajao državna prvenstva u generaciji s Veronom Načinovićem. Profesionalni iskorak napravio je 2020. godine odlaskom u Sloveniju, gdje je prvo nosio dres RD LL Grosist Slovana. U dvije sezone pokazao je izniman napadački potencijal, postigavši više od 150 golova, što mu je osiguralo transfer u redove slovenskog velikana, Celja Pivovarne Laško. S Celjem je u sezoni 2022./2023. osvojio trostruku krunu, prvenstvo, kup i superkup, te se istaknuo s 25 pogodaka u EHF Ligi prvaka.

Njegov put se nastavio u grčkom AEK-u, da bi u veljači 2024. godine potpisao za švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausen. U Švicarsku je stigao kao zamjena za ozlijeđenog igrača, no brzo se nametnuo kao važan kotačić momčadi, doprinoseći uspjesima kluba igrom u oba smjera.

Dokazivanje u reprezentativnom dresu

Prije ulaska u seniorsku konkurenciju, Martinović je bio standardni član mlađih uzrasnih kategorija hrvatske reprezentacije, s kojima je nastupio na tri velika natjecanja, uključujući i Svjetsko prvenstvo za igrače do 19 godina. Njegove dobre igre na klupskoj razini nisu prošle nezapaženo, pa je uslijedio i poziv izbornika u seniorsku vrstu. Zbog problema s ozljedama nekih od standardnih reprezentativaca na poziciji desnog vanjskog, Martinović je pozvan na završne pripreme za Europsko prvenstvo 2026., što predstavlja krunu njegove dosadašnje karijere i priliku da se dokaže na najvećoj sceni. Ovaj poziv potvrda je njegovog statusa kao jednog od najperspektivnijih hrvatskih desnih vanjskih igrača.

S visinom od 191 centimetra i razornim udarcem, Patrik Martinović posjeduje sve kvalitete modernog desnog vanjskog. Njegov uspon, od riječkog Zameta do igranja u Ligi prvaka i dresa reprezentacije, pokazuje predanost i kvalitetu. Pred njim su godine dokazivanja, a hrvatski rukomet u njemu bi mogao dobiti pouzdanu opciju za budućnost.

