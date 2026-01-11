FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OVO SE RIJETKO VIĐA /

Sudački par izbačen s popisa za Europsko prvenstvo, razlog je bizaran

Sudački par izbačen s popisa za Europsko prvenstvo, razlog je bizaran
×
Foto: Jan-erik Eriksen/gonzales Photo/profimedia

Uoči Eura, EHF je povukao nesvakidašnji potez

11.1.2026.
18:02
Sportski.net
Jan-erik Eriksen/gonzales Photo/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Europsko rukometno prvenstvo počinje za nekoliko dana, 15. siječnja dok će hrvatska reprezentacija dva dana kasnije, u subotu 17. siječnja igrati svoju prvu utakmicu protiv Gruzije.

Uoči Eura, EHF je povukao nesvakidašnji potez i sa sudačkog spiska izbacio makedonski par Slave Nikolov i Đorđi Načevski. Rukometni insajder Rasmus Boysen otkrio je razlog, a on je poprilično bizaran. Naime, video analizom EHF je utvrdio da su Makedonci manipulirali fitnes rezultatima.

Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja, a prenose ga RTL televizija i platforma VOYO.

 

 

Točnije, nisu bili zadovoljni videom fitnes priprema Makedonaca i zbog velike šanse da je video izmanipuliran, Nikolov i Načevski su izbačeni s popisa i neće putovati u Skandinaviju na prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši će morati busom do Hannovera: Evo što kaže kapetan Martinović

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OVO SE RIJETKO VIĐA /
Sudački par izbačen s popisa za Europsko prvenstvo, razlog je bizaran