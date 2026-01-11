Sudački par izbačen s popisa za Europsko prvenstvo, razlog je bizaran

Europsko rukometno prvenstvo počinje za nekoliko dana, 15. siječnja dok će hrvatska reprezentacija dva dana kasnije, u subotu 17. siječnja igrati svoju prvu utakmicu protiv Gruzije.

Uoči Eura, EHF je povukao nesvakidašnji potez i sa sudačkog spiska izbacio makedonski par Slave Nikolov i Đorđi Načevski. Rukometni insajder Rasmus Boysen otkrio je razlog, a on je poprilično bizaran. Naime, video analizom EHF je utvrdio da su Makedonci manipulirali fitnes rezultatima.

Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja, a prenose ga RTL televizija i platforma VOYO.

Hooooly!



The EHF has withdrawn the nomination of North Macedonian referees Slave Nikolov and Gjorgji Nachevski for the Men’s EHF EURO 2026 after analysis showed a high likelihood that submitted fitness test videos were manipulated.



The case is now under investigation. The… — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 10, 2026

Točnije, nisu bili zadovoljni videom fitnes priprema Makedonaca i zbog velike šanse da je video izmanipuliran, Nikolov i Načevski su izbačeni s popisa i neće putovati u Skandinaviju na prvenstvo.

