Sunčani otok teške povijesti: Cipar kroz oči veleposlanika

BEZ PROTOKOLA /

Kuća koja krije tisućljetnu povijest, djetinjstvo obilježeno ratom i otok s više od 300 sunčanih dana godišnje. Sve to stane u jednu priču – onu o Cipru, ali ispričanu iz sasvim drukčije perspektive.

Kako izgleda Cipar iznutra, ne kroz turističke brošure, nego kroz život čovjeka koji ga danas predstavlja u svijetu? U novom izdanju rubrike Bez protokola, reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić posjetila je rezidenciju ciparskog veleposlanika i kuću koja sama po sebi nosi slojeve povijesti i priča više nego što se na prvi pogled čini