Problemi za rukometaše. Zapeli na putu i propustili let: 'Nadam se da ćemo stići kako treba...'

UZVRAT U NJEMAČKOJ /

Hrvatski rukometaši otputovali su u Hannover, gdje će protiv Njemačke odigrati zadnju pripremnu utakmicu pred Europsko prvenstvo. Ali put ne prolazi bez problema. Zbog kašnjenja leta za Frankfurt rukometaši su propustili let za Hannover, pa do konačnog odredišta nastavljaju autobusom, a njihov dolazak se očekuje kasno večeras.

Utakmica se igra sutra, a možete ju od 18 sati pratiti na RTL-u 2 ili našoj platformi VOYO.

A s hrvatskim rukometašima na putu prema Hannoveru je i naša ekipa koja je razgovarala s Marijem Šoštarićem

"Bit će autobus i malo duži put, ali nema veze, neće to previše utjecati na nas. Nadamo se da ćemo stići kako treba, odspavati dobro i lijepo dočekati sutrašnju utakmicu", kazao je.

Dodao je da se ovakve situacije događaju: "Pomiriš se brzo s tim i obavijestiš obitelj da će sve duže trajati". Najavio je i uzvratnu utakmicu s Njemačkom, a više pogledajte u prilogu