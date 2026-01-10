Zbog ovog poteza Iranke bi slali u smrt, sad to rade pred kamerama! Režim prijeti

Gori džamija u Teheranu dok raste bijes Iranaca protiv islamskog režima. Gore i državne zgrade, ali i fotografije ajatolaha Alija Hameneija, na kojima Iranke pale cigarete. Trend koji se proširio diljem svijeta, a koji bi donedavno u Iranu značio brzu smrt ili uhićenje, ali sada straha više nema. Nezadovoljstvo vladajućima doseže vrhunac.

"To je vlast koja potiskuje ljude, ne dopušta im da slušaju glazbu, ako se njima ne sviđa. Visoko sofisticirano, urbano i moderno iransko društvo svakodnevno se suočava s režimom koji ga ponižava", pojašnjava iranski povjesničar Arash Azizi.

Zemlja je i dalje bez interneta i telefonskih veza, no vijesti ipak stižu. Za BBC iz dvije bolnice u Teheranu tvrde da im stiže puno ozlijeđenih, i to mnogi s prostrjelnim ranama. Prema organizacijama za ljudska prava najmanje je 65 ubijeno, a 2300 ljudi uhićeno. Sin posljednjeg iranskog šaha koji je svrgnut prije 47 godina poziva na nove akcije.

Vlasti odgovaraju silom

"Moji dragi sunarodnjaci, svojom hrabrošću i postojanošću zadobili ste divljenje cijeloga svijeta. U tom smislu pozivam radnike i zaposlenike u ključnim sektorima gospodarstva da započnu opći štrajk u cijeloj zemlji", kazao je sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi.

Vladajući odgovaraju silom. Za Iransku revolucionarnu gardu obrana islamskog režima "crvena je linija", a zaprijetila je i iranska vojska da će štititi nacionalne interese i javnu imovinu, upravo ono na što cilja Pahlavi.

"Naš cilj više nije samo izlaziti na ulice, cilj je biti spreman zauzeti središta gradova i zadržati ih", dodaje Pahlavi.

Američki državni tajnik objavio je na društvenim mrežama da SAD podupire hrabri narod Irana, nakon što je Trump ponovio da budno prati što se događa.

"Iran je u velikim problemima. Čini mi se da narod preuzima kontrolu nad pojedinim gradovima za koje se još prije nekoliko tjedana smatralo da je to potpuno nemoguće. Situaciju pratimo vrlo pažljivo. Vrlo jasno sam poručio da ćemo se uključiti ako počnu ubijati ljude, kao što su to činili u prošlosti. Udarat ćemo ih vrlo snažno ondje gdje ih najviše boli", kazao je američki predsjednik Donald Trump.

Prijetnje smrtnom kaznom

Iranski vrhovni vođa za sve krivi SAD i Izrael, a prosvjednike je nazvao saboterima u Trumpovim rukama. Prosvjednicima se prijeti optužbom za moharebeh- vođenje rata protiv Boga, za što je predviđena kazna i smrt. U UN-u su uznemireni cijelom situacijom.

"Ljudi bilo gdje u svijetu imaju pravo mirno prosvjedovati, a vlade imaju odgovornost zaštititi to pravo i osigurati da se to pravo poštuje", ističe glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric.

Prosvjedi koji već traju dva tjedna počeli su zbog inflacije, a pretvorili se u rušenje klerikalnog režima i ajatolaha koji drži moć u svojim rukama već 37 godina, ali i onih koji opstaju s njim.

"Morat će se zapitati žele li ostati uz Hameneija, žele li još smrti, ubijanja zbog jednog 86-godišnjeg čovjeka koji bi mogao uskoro umrijeti", zaključuje povjesničar Azizi.

Za ponedjeljak je najavljen veliki režimski protuprosvjed.

