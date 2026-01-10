Kakva sudbina čeka Iran? Masa zaziva čovjeka koji je pružio ruku Izraelcima, evo tko je princ Pahlavi

Iranski princ u egzilu Reza Pahlavi u subotu je pozvao prosvjednike da nastave izlaziti na ulice te da zauzmu središta gradova. Uz to je pozvao radnike u prometu, nafti i plinu te energetskom sektoru da pokrenu nacionalni štrajk.

Prosvjedi bi, prema njegovim riječima, trebali započeti u 18 sati po lokalnom vremenu (15.30 sati po hrvatskom vremenu), u trenutku kada se zemlja suočava s pojačanim protuvladinim nemirima, u kojima su i njegovi raniji apeli imali značajnu ulogu.

Pahlavi je pozvao radnike u ključnim gospodarskim sektorima - prometu, nafti, plinu i energetici - da pokrenu opći nacionalni štrajk kako bi se, kako je naveo, "Islamska Republika i njezin istrošeni i krhki represivni aparat bacili na koljena".

"Također vas danas i sutra, u subotu i nedjelju (10. i 11. siječnja), ovaj put od 18 sati, pozivam da izađete na ulice sa zastavama, fotografijama i nacionalnim simbolima te da javne prostore ponovno učinite svojima. Naš cilj više nije samo izlazak na ulice; cilj je priprema za zauzimanje središta gradova i njihovo zadržavanje", poručio je Pahlavi u objavi napisanoj na perzijskom jeziku, u kojoj je najavio i svoj povratak u Iran.

Tko je prognani princ i koliku podršku ima?

Reza Pahlavi od rođenja je pripreman za nasljeđivanje iranskog Paunovog prijestolja. Bio je na obuci za pilota borbenog zrakoplova u Sjedinjenim Državama kada je revolucija 1979. godine srušila očevu monarhiju, piše BBC.

Iz daljine je promatrao kako se njegov otac, Mohammad Reza Shah Pahlavi - kojeg su nekad podržavali zapadni saveznici - bori da pronađe utočište u drugoj zemlji i na kraju umro od raka u Egiptu.

Iznenadni gubitak moći ostavio je mladog prijestolonasljednika i njegovu obitelj bez državljanstva, ovisnima o sve manjem krugu rojalista i dobronamjernika u egzilu.

U desetljećima koja su uslijedila, tragedija je pogodila obitelj više puta. Njegova mlađa sestra i brat oduzeli su si život, ostavljajući ga simboličnim poglavarom dinastije za koju su mnogi mislili da je poslana u povijest.

Sada, sa 65 godina, Reza Pahlavi ponovno traži ulogu u oblikovanju budućnosti svoje zemlje.

Iz njegova doma u mirnom predgrađu blizu Washingtona, pristaše ga opisuju kao neupadljivog i pristupačnog - čestog posjetitelja lokalnih kafića, često u pratnji supruge Yasmine, bez vidljivog osiguranja.

Godine 2022., kada ga je prolaznik pitao vidi li sebe kao vođu iranskog prosvjednog pokreta, on i Yasmine navodno su uglas odgovorili: "Promjena mora doći iznutra."

Nedovršena misija za Iran

Međutim, posljednjih godina njegov ton postao je asertivniji. Nakon izraelskih zračnih napada 2025. u kojima je ubijeno nekoliko visokih iranskih generala, Pahlavi je na konferenciji za novinare u Parizu izjavio da je spreman pomoći u vođenju prijelazne vlade ako se Islamska Republika raspadne.

Od tada je iznio 100-dnevni plan za privremenu upravu. Pahlavi inzistira da ovo novo samopouzdanje proizlazi iz lekcija naučenih u egzilu i iz onoga što on naziva "nedovršenom misijom" koju je njegov otac ostavio za sobom.

„Ovdje se ne radi o vraćanju prošlosti“, rekao je novinarima u Parizu. „Radi se o osiguravanju demokratske budućnosti za sve Irance.“

Rođen u listopadu 1960. u Teheranu, Pahlavi je bio šahov jedini sin nakon što dva prethodna braka nisu uspjela roditi muškog nasljednika. Odrastao je okružen privilegijama, obrazovan od strane privatnih učitelja i od malih nogu obučavan za obranu monarhije.

Sa 17 godina poslan je u Teksas na obuku za pilota borbenog zrakoplova. Ali prije nego što se mogao vratiti u službu, revolucija je srušila vladavinu njegova oca.

Od tada Pahlavi živi u Sjedinjenim Državama. Studirao je politologiju, oženio se Yasmine - odvjetnicom i sunarodnjakinjom iransko-američkog podrijetla - i odgojio tri kćeri: Noor, Iman i Farah.

Nasljeđe Pahlavija

U egzilu, Pahlavi je ostao snažan simbol za monarhiste. Mnogi se sjećaju Pahlavijeve ere kao doba brze modernizacije i bližih veza sa Zapadom. Drugi se sjećaju vremena obilježenog cenzurom i zastrašujućom tajnom policijom Savak, koja je korištena za suzbijanje neistomišljenika i bila je poznata po kršenjima ljudskih prava.

Tijekom godina, njegova popularnost u Iranu je varirala. Godine 1980. održao je simboličnu krunidbu u Kairu, proglasivši se šahom. Iako je to imalo malo praktičnog utjecaja, neki protivnici kažu da to potkopava njegovu trenutnu poruku demokratskih reformi.

Više je puta pokušao izgraditi oporbene koalicije, uključujući Nacionalno vijeće Irana za slobodne izbore, pokrenuto 2013. godine. Većina se borila s unutarnjim neslaganjima i ograničenim dosegom unutar Irana.

Za razliku od nekih prognanih oporbenih skupina, Pahlavi je dosljedno odbacivao nasilje i distancirao se od naoružanih frakcija poput Mojahedin-e Khalq (MEK).

Više je puta pozivao na mirnu tranziciju i nacionalni referendum o budućem političkom sustavu Irana. Pahlavi je posljednjih godina ponovno privukao pozornost. Povici "Reza Šah, neka ti je blagoslovljena duša" - referenca na njegovog djeda - ponovno su se pojavili tijekom protuvladinih prosvjeda 2017. godine.

Ubojstvo Mahse Aminija u policijskom pritvoru 2022. godine izazvalo je nacionalne prosvjede, vraćajući ga u središte medijske pozornosti.

Njegov pokušaj ujedinjenja fragmentirane iranske oporbe privukao je opreznu međunarodnu pozornost, ali na kraju nije uspio održati zamah. Kritičari tvrde da još uvijek nije izgradio trajnu organizaciju ili neovisni medij nakon četiri desetljeća u inozemstvu.

Veze s Izraelom

Kontroverzan posjet Izraelu 2023. godine, tijekom kojeg je prisustvovao događaju u spomen na Holokaust i sastao se s premijerom Benjaminom Netanyahuom, dodatno je polarizirao mišljenja. Neki Iranci su to smatrali pragmatičnim pokušajem da se postigne kontakt; drugi su to vidjeli kao otuđenje iranskih arapskih i muslimanskih saveznika.

Nakon nedavnih izraelskih zračnih napada u Iranu, suočio se s teškim pitanjima. U intervjuu za BBC-jevu novinarku Lauru Kuenssberg, upitan je podržava li izraelske napade koji su riskirali živote civila.

Tvrdio je da obični Iranci nisu meta i rekao da bi "sve što slabi režim" mnogi u Iranu pozdravili. Danas se Pahlavi ne predstavlja kao kralj na čekanju, već kao zagovornik nacionalnog pomirenja.

Kaže da želi pomoći u usmjeravanju Irana prema slobodnim izborima, vladavini prava i jednakim pravima za žene - dok konačnu odluku o vraćanju monarhije ili uspostavljanju republike prepušta nacionalnom glasovanju.

Njegovi pristaše ga vide kao jedinu oporbenu figuru s prepoznatljivim imenom i dugogodišnjom predanošću mirnim promjenama. Kritičari tvrde da je i dalje previše ovisan o stranoj potpori i dovode u pitanje jesu li Iranci unutar zemlje, umorni nakon desetljeća političkih previranja, spremni vjerovati bilo kojem prognanom vođi.

Iako ga iranska vlada prikazuje kao prijetnju, nemoguće je izmjeriti njegovu stvarnu podršku bez otvorenog političkog prostora i vjerodostojnih anketa. Neki Iranci još uvijek štuju njegovo obiteljsko prezime; drugi se boje zamijeniti jednog neizabranog vladara drugim, čak i pod demokratskom krinkom, piše BBC.

Tijelo Pahlavijeva oca ostaje pokopano u Kairu, čekajući, kako se rojalisti nadaju, simboličan povratak u Iran jednog dana. Hoće li prognani prijestolonasljednik ikada dočekati taj dan - ili slobodni Iran - ostaje jedno od mnogih neodgovorenih pitanja o naciji koja se još uvijek bori sa svojom prošlošću.

