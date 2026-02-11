FREEMAIL
IZAZOVNO PODRUČJE /

NATO pokrenuo novu misiju na Arktiku: Ovo je odgovor na ruske i kineske ambicije

NATO pokrenuo novu misiju na Arktiku: Ovo je odgovor na ruske i kineske ambicije
Foto: Danish Defence Command/upi/profimedia

NATO je počeo planirati misiju nakon sastanka Donalda Trumpa i glavnog tajnika Marka Ruttea prošli mjesec u Davosu

11.2.2026.
17:46
Hina
Danish Defence Command/upi/profimedia
NATO je u srijedu objavio da je pokrenuo novu misiju kako bi povećao sigurnost na Arktiku pod nazivom "Arktički stražar".

“Arktički stražar naglašava predanost Saveza zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti u jednom od strateški najznačajnijih i ekološki najizazovnijih područja na svijetu“, rekao je vrhovni zapovjednik NATO-ovih snaga za Europu, američki general Alexus Grynkewich.

NATO je počeo planirati misiju nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i glavnog tajnika Marka Ruttea prošli mjesec u Davosu.

Dogovor Trumpa i NATO-a

Trump je nakon toga sastanka povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio uporabu sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.

Rutte i Trump su se u Davosu složili da bi NATO trebao preuzeti veću odgovornost na Arktiku, s obzirom na ruske i kineske ambicije u tom području.

Trumpova prijetnja da će zauzeti Grenland izazvala je najveću krizu u NATO-u od njegova osnutka 1949.

