Ruski nuklearni arsenal uz NATO granicu! General priznao: 'Pripremamo se za najgori scenarij'

Načelnik norveške obrane Eirik Kristoffersen (56) rekao je da Oslo ne može isključiti mogućnost buduće ruske invazije na zemlju, sugerirajući da bi Moskva mogla krenuti u napad protiv Norveške kako bi zaštitila svoja nuklearna sredstva stacionirana na krajnjem sjeveru.

"Ne isključujemo mogućnost da Rusija posegne za otimanjem teritorija u sklopu svog plana zaštite vlastitih nuklearnih kapaciteta, što je jedino što im je preostalo da stvarno predstavlja prijetnju SAD-u", rekao je general Kristoffersen.

U intervjuu za Guardian, dodao je da Rusija nema osvajačke ciljeve prema Norveškoj na isti način kao što ih ima prema Ukrajini ili drugim bivšim sovjetskim teritorijima, ali je naglasio da se velik dio ruskog nuklearnog arsenala nalazi na poluotoku Kola, nedaleko od norveške granice, uključujući nuklearne podmornice, kopnene rakete i zrakoplove sposobne nositi nuklearno oružje. Oni bi bili ključni ako bi Rusija ušla u sukob s NATO-om negdje drugdje.

Pripremaju se na sjeveru

"Ne isključujemo tu mogućnost, jer Rusija i dalje može učiniti tako nešto kako bi osigurala da njezine nuklearne sposobnosti, odnosno sposobnost uzvratnog udara, budu zaštićene. To je svojevrsni scenarij na krajnjem sjeveru za koji se pripremamo", rekao je.

Kristoffersen je načelnik obrane Norveške od 2020. godine, zadužen za oružane snage zemlje, ali i za obavještajnu službu. To je razdoblje velikih promjena jer je ruska invazija na Ukrajinu natjerala Europu na preispitivanje sigurnosne politike, a susjedne Švedska i Finska pridružile su se Norveškoj u NATO savezu, dok je zemlja dodatno ojačala pogranična područja prema Rusiji na krajnjem sjeveru.

Kristoffersen je rekao da Norveška, iako ima na umu prijetnju klasične ruske invazije, trenutačne ruske taktike vidi kao raspršenije. "Ako se pripremate za najgori scenarij, ništa vas ne sprječava da se istodobno možete suprotstaviti sabotažama i hibridnim prijetnjama", rekao je.

'I dalje razgovaramo s Rusima'

Dodao je, međutim, da Norveška i Rusija i dalje održavaju određeni izravan kontakt oko misija traganja i spašavanja u Barentsovu moru te da se predstavnici dviju vojski redovito sastaju na granici.

Preporučio je uspostavu vojne "vruće linije" između dvaju glavnih gradova kako bi postojao komunikacijski kanal koji bi spriječio eskalaciju zbog nesporazuma. Rekao je i da su ruske aktivnosti na krajnjem sjeveru uglavnom bile manje agresivne nego u Baltičkom moru.

"Dosad su povrede zračnog prostora na našem području bile posljedica nesporazuma. Rusija provodi mnogo ometanja [GPS-a], a mislimo da to ometanje pogađa i njihove zrakoplove", rekao je.

"Oni to nisu rekli, ali vidimo da se povrede zračnog prostora obično događaju zbog nedostatka iskustva pilota. Kada razgovaramo s Rusima, oni zapravo reagiraju vrlo profesionalno i predvidljivo.“

Otočje koje je spominjao i Milanović

Govoreći o norveškom sjevernom teritoriju Svalbardu, na kojem postoji rusko naselje i koji se prema odredbama sporazuma iz 1920. godine ne smije militarizirati, Kristoffersen je rekao da Rusija „poštuje sporazum“ te da Norveška nema planove militarizirati to područje.

Moskva je optužila Oslo za prikrivenu militarizaciju Svalbarda, no Kristoffersen je rekao da je riječ samo o propagandnoj tvrdnji u koju, prema njegovim riječima, ni sama Moskva zapravo ne vjeruje.

Podsjetimo, nedavno je hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirajući napetosti oko Greenlanda, spomenuo upravo otočje Svalbard. Naveo je da bi SAD-u Svalbard mogao biti korisniji od Grenlanda zbog svog strateškog značaja u pogledu pomorskih ruta. Izazvao je tada diplomatski skandal na koji su burno reagirali u Norveškoj kada su poslali poruku da je to otočje nepovrediv dio norveškog teritorija.

