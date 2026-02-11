Šokantni transfer u najavi! Hoće li Luka Dončić zaigrati za srpskog velikana?

Luka Dončić još je daleko od završetka karijere, no jednog bi dana mogao obući dres Crvene zvezde. Takvu je mogućnost u razgovoru za Meridian sport spomenuo slovenski reprezentativac Alen Omić, nekadašnji igrač beogradskog kluba.

Omić, koji danas nastupa za turski Yukatel Merkezefendi, sa Zvezdom je 2018. osvojio naslov prvaka Srbije i bio MVP finala. Govoreći o Dončiću, danas prvoj zvijezdi Los Angeles Lakersa i najboljem strijelcu NBA lige s prosjekom od 32,8 poena, istaknuo je njegov natjecateljski duh i karakter.

“Luka je nevjerojatan kompetitor, uvijek želi pobijediti i traži novu priliku ako izgubi. Igra s nevjerojatnom lakoćom”, rekao je Omić, prisjetivši se i dvoboja protiv njega dok je Dončić nosio dres Reala.

Dodao je kako vjeruje da bi Dončićeva privrženost Zvezdi jednog dana mogla prerasti u konkretan potez. “Ne tvrdim da će se to dogoditi, ali mislim da bi, ako se ukaže prilika pred kraj karijere, rado odigrao sezonu u Beogradu. Veliki je navijač i prati sve što se događa u klubu”, zaključio je Omić.

