Slovenska zvijezda Lakersa u fokusu nakon burne reakcije na parketu

Utakmicu Lakersa i Philadelphia 76ersa obilježio je neugodan trenutak koji je zabrinuo navijače u Los Angelesu, ali i širu NBA javnost. Slovenska zvijezda Luka Dončić morala je prijevremeno napustiti parket zbog problema sa zadnjom ložom, a njegov izlazak vidno je promijenio tijek susreta.

Dončić je na parketu proveo nešto više od 21 minute, tijekom kojih je ubilježio 10 poena, četiri skoka i dvije asistencije. Iako je pokušavao držati ritam, već tijekom prvog poluvremena bilo je jasno da nije potpuno svoj. Tri minute prije odmora uhvatio se za zadnju ložu lijeve noge, a potom, vidno iznerviran, napustio igru. U prolazu je nogom udario u zapisnički stol, što je dodatno naglasilo njegovu frustraciju.

Dončić se nakon izlaska više nije vraćao u igru, a Lakersi su ubrzo potvrdili da je razlog njegovo zdravstveno stanje. Susret je završio s učinkom od 3/10 iz igre i pet izgubljenih lopti, što dodatno oslikava večer u kojoj ništa nije išlo po planu, njegovu rekciju nakon ozlijede pogledajte OVDJE.

Nakon utakmice oglasio se i trener Lakersa JJ Redick, koji je pokušao smiriti situaciju.

„Luka je osjetio bol u zadnjoj loži i nismo htjeli riskirati. Medicinski tim odlučio je da je najbolje da ne nastavi igrati“, rekao je Redick, dodavši kako će stvarna težina ozljede biti poznata nakon magnetske rezonancije.

Zabrinutost, međutim, postoji. Dončić je viđen kako šepa pri izlasku iz dvorane, a iskustvo s ozljedama zadnje lože sugerira da oprez neće biti suvišan. Koliko će Lakersi biti bez svog lidera, znat će se uskoro, no jasno je da je nervozna večer u Los Angelesu ostavila više pitanja nego odgovora.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripremite se za FNC 27: U Münchenu nas očekuje borbeni spektakl kakav do sad niste vidjeli