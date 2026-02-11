Milica Todorović podijelila prvu fotografiju sina, pljušte komentari: 'Psi će uvijek lajati'

Srpska pjevačica Milica Todorović (37), koja se posljednjih dana nalazi u središtu pozornosti javnosti zbog turbulentnih događaja u privatnom životu, raznježila je svoje pratitelje prvom objavom posvećenom svom novorođenom sinu. Fotografija, koja prikazuje dirljiv trenutak između majke i djeteta, stigla je kao jasan znak da je pjevačica svu svoju snagu i ljubav usmjerila na novu životnu ulogu.

Ime snažne simbolike

Na crno-bijeloj fotografiji koju je Milica objavila na svom Instagram profilu vidi se malena ručica njezinog sina kako čvrsto drži njezin prst. Scena, lišena glamura i scenskih efekata na koje je njezina publika navikla, odiše sirovom emocijom i intimnošću. Pjevačica, poznata po svojoj energiji i velikim hitovima poput "Moje zlato", ovim je potezom pokazala svoju najnježniju i najranjiviju stranu.

Popratni opis bio je kratak, ali je rekao sve: "Bogdan", uz plavo srce. Time je ne samo potvrdila ime dječaka, o kojem se u medijima nagađalo, već je odabrala ime snažne simbolike. Bogdan je staro slavensko ime koje znači "dar od Boga", što u kontekstu njezine trenutne životne situacije dobiva dodatnu težinu.

Objava je u samo nekoliko sati prikupila stotine tisuća lajkova, a obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, čestitajući ponosnoj majci i diveći se prizoru koji simbolizira neraskidivu vezu. Fotografija je očito snimljena u toplini doma, što dodatno naglašava pjevačičinu želju da prve dane majčinstva provede u miru, daleko od svjetala pozornice i medijske pažnje.

Podrška javnosti usred privatne drame

Ova objava dolazi u iznimno osjetljivom razdoblju za pjevačicu, koja se proslavila kao najmlađa pobjednica natjecanja Zvezde Granda sa samo četrnaest godina. Njezina sreća zbog rođenja sina bila je zasjenjena medijskim skandalom vezanim za oca djeteta. Naime, ubrzo nakon poroda u javnost je istupila žena koja tvrdi da je još uvijek u zakonskom braku s ocem djeteta te da im proces razvoda nije okončan.

Milica je i sama neizravno potvrdila složenost situacije, izjavivši da je postala majka u "okolnostima koje nisu jednostavne", ali je naglasila kako je trenutno usredotočena isključivo na svoj oporavak i brigu o sinu. Upravo zato podrška koju je dobila ispod objave ima poseban značaj.

Komentari njezinih pratitelja prepuni su ohrabrenja, a jedan od njih sažima opće raspoloženje: "Danas oprosti svima! Ne zato što oni zaslužuju oprost, već zato što ti zaslužuješ mir... uživaj u najvažnijoj ulozi, gradi svoju tvrđavu, a psi će uvijek lajati." Uz obožavatelje, javnu podršku su joj iskazale i kolegice poput Jovane Pajić i Aleksandre Prijović.

