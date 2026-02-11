Koji vam je najljepši? Ovo su svi bolidi nove sezone Formule 1 kojom počinje revolucionarna era

Nakon mjeseci iščekivanja, predstavljanjem bolida AMR26 momčadi Aston Martin kompletirana je slika startnog poretka za novu sezonu Formule 1. Sezona 2026. označava jednu od najradikalnijih transformacija u povijesti sporta, s potpuno novim tehničkim pravilima koja su iz temelja promijenila izgled i filozofiju bolida. S dva nova proizvođača na gridu, revolucionarnim pogonskim jedinicama i aerodinamikom, uzbuđenje uoči prve utrke nikada nije bilo veće.

Glavna promjena za 2026. godinu je takozvani "nimble car" koncept. Bolidi su kraći, uži za deset centimetara i lakši za 30 kilograma, čime se želi potaknuti agilnost i omogućiti bliže utrkivanje. Najveća novost je uvođenje aktivne aerodinamike s pomičnim prednjim i stražnjim krilima. Vozači će koristiti dva moda: Z-mode za maksimalan potisak u zavojima i X-mode, konfiguraciju s niskim otporom zraka za pravce.

Ova promjena označava i kraj ere DRS-a. Sustav za smanjenje otpora zraka odlazi u povijest, a zamjenjuje ga "Manual Override Mode", koji vozaču iza omogućuje korištenje dodatne električne snage za pretjecanje. Pogonske jedinice također su doživjele revoluciju. Snaga je sada gotovo ravnomjerno podijeljena između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog motora (50:50), pri čemu je snaga električnog dijela skočila s 120 kW na čak 350 kW. Uz to, svi bolidi koristit će 100% održiva sintetička goriva.

Gridu se pridružuju dva velika imena iz automobilske industrije. Audi ulazi kao tvornička momčad preuzimanjem Saubera, dok Cadillac debitira kao jedanaesta momčad, koristeći Ferrarijeve motore u svojoj prvoj sezoni. Promjene su vidljive i kod postojećih timova. Red Bull započinje novo partnerstvo s Fordom, dok se Honda vraća kao službeni dobavljač motora za Aston Martin. Zanimljiv je i potez Alpinea, koji je odustao od vlastitih Renault motora i prešao na Mercedesove pogonske jedinice.

Branitelji naslova iz 2025., McLaren, nadaju se nastavku dominacije, no nova pravila prijete poremetiti poredak. Mercedes, koji je rano pokazao zavidnu brzinu na prvim testiranjima, smatra se jednim od favorita. S mladim Kimijem Antonellijem uz Georgea Russella, Srebrne strijele ciljaju na povratak na vrh. U Ferrariju, Lewis Hamilton i Charles Leclerc nadaju se da će im SF-26 konačno donijeti dugo očekivani naslov, nakon razočaravajuće sezone bez pobjede.

Posebna pažnja usmjerena je na Aston Martin i njihov AMR26, prvi bolid koji je za momčad dizajnirao legendarni Adrian Newey. Očekivanja su ogromna, no momčad je kasnila s predstavljanjem i propustila prvi "shakedown" u Barceloni, što sugerira da su već u malom zaostatku.

Sezona Formule 1 službeno počinje 8. ožujka Velikom nagradom Australije u Melbourneu. Prije toga, momčadi će odraditi ključna predsezonska testiranja u Bahreinu, gdje ćemo dobiti prve prave naznake o odnosu snaga. Jedno je sigurno: s toliko promjena na tehničkom i sportskom planu, sezona 2026. obećava neizvjesnost i uzbuđenje kakvo dugo nismo vidjeli.