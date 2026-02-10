Mladi Mercedesov dragulj doživio nezgodu uoči ključnog testiranja: Momčad se odmah oglasila

Mladi vozač Mercedesa Kimi Antonelli tijekom vikenda je doživio prometnu nezgodu u blizini svog doma u San Marinu, potvrdila je momčad u utorak, samo nekoliko dana prije početka predsezonskih testiranja Formule 1 u Bahreinu.

Devetnaestogodišnji Talijan, koji je vozačku dozvolu položio tek prošle godine, sudjelovao je u nesreći u subotu navečer. Prema službenom priopćenju, Antonelli je sam obavijestio policiju koja je izašla na teren, a u incidentu nije sudjelovalo nijedno drugo vozilo. Iako je automobil pretrpio materijalnu štetu, mladi vozač prošao je bez ikakvih ozljeda.

Mercedes je u kratkom priopćenju naglasio kako nema razloga za zabrinutost: Antonelli je potpuno dobro i nezgoda neće utjecati na njegove obveze u nastavku priprema za novu sezonu.

U trenutku nesreće Antonelli je upravljao Mercedesom AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, iznimno rijetkim modelom proizvedenim u svega 200 primjeraka. Riječ je o automobilu koji je momčad posebno promovirala neposredno prije testiranja u Barceloni prošlog mjeseca, kada je Antonelliju službeno uručen ovaj ekskluzivni superautomobil. Posebno se ističe ručno oslikana karoserija s Petronas bojama te niz tehničkih dorada inspiriranih motorsportom.

Automobil pokreće 4.0-litreni twin-turbo V8 motor snage 612 konjskih snaga, uz unaprijeđenu aerodinamiku s manjim uzgonom i poboljšanim sustavom hlađenja.

Unatoč nezgodi, Antonellijev raspored u Bahreinu ostaje nepromijenjen. Mladi Talijan sjest će za upravljač Mercedesa W17 u srijedu poslijepodne prvog dana testiranja, zatim povezati jutarnju vožnju u četvrtak te još jedno poslijepodnevno testiranje u petak. Njegov momčadski kolega George Russell preuzet će bolid u preostalim terminima.

POGLEDAJTE VIDEO: Rudeš postao pozornica Zagreba: Brončani heroji dobili doček dostojan uspjeha