Stigao je bolid o kojem se šaptalo mjesecima: Aston Martin otkrio Newyevu viziju

Aston Martin je službeno predstavio AMR26, svoj novi bolid za sezonu Formule 1 2026. i prvi koji je u potpunosti razvijen pod vodstvom Adriana Neweyja, jednog od najuspješnijih dizajnera u povijesti ovog sporta. Time je momčad iz Silverstonea jasno dala do znanja koliko ozbiljno ulazi u novu eru tehničkih pravila.

Premijera je održana u saudijskom Dhahranu, a vizualni identitet ostao je vjeran prepoznatljivoj britanskoj trkaćoj zelenoj boji u mat izvedbi. Na bolidu se ističe i novi Hondin logotip, s obzirom na to da japanski proizvođač postaje novi dobavljač pogonskih jedinica, dok glavni sponzor Aramco zauzima dominantno mjesto na karoseriji.

AMR26 je prve krugove odradio tijekom testiranja u Barceloni. Iako su se na početku pojavili manji tehnički problemi, Fernando Alonso je posljednjeg dana testiranja odvozio 61 krug, a bolid je već pri prvom izlasku na stazu privukao pozornost zbog nekonvencionalnih aerodinamičkih rješenja i radikalnog prednjeg ovjesa.

Stručnjaci u paddocku ističu da se na svakom dijelu bolida vidi Neweyev prepoznatljiv rukopis, od dizajna bočnih usisa do rasporeda elemenata ovjesa. Pohvale nije skrivao ni šef Williamsa James Vowles, koji je naglasio kako je riječ o izuzetno kreativnom i hrabrom inženjerskom rješenju.

Uz novi dizajn, Aston Martin ulazi i u novu tehničku fazu s Hondinim motorom, nakon 16 godina suradnje s Mercedesom. Upravo kombinacija Neweyjeva znanja i Hondine tehnologije budi optimizam da bi AMR26 mogao postati jedan od najzanimljivijih bolida nove F1 ere.

