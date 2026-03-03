Tri scenarija za kraj rata s Iranom: Onaj najgori doveo bi do novog kaosa

Nakon koordiniranog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran za vikend, uslijedio je odgovor Irana i lančana reakcija napada na niz zemalja Perzijskog zaljeva. Washington i Tel Aviv se s jedne strane zaklinju na eskalaciju napada na Iran, dok je preostalo vodstvo u Teheranu odlučno potaknuti regionalni kaos na Bliskom istoku.

Reporter Stephen Collinson u analizi za CNN ističe da postoji opasnost kako će sukob, utemeljen na upitnoj logici, uzrokovati kaos diljem Bliskog istoka i tisuće civilnih žrtava, dok će u godinama koje slijede rasti strah od terorističkih napada čije će mete biti Amerikanci.

Dok rat ulazi u četvrti dan, iznio je tri moguća ishoda.

Scenariji za kraj sukoba

Prvi, i najružniji scenarij predviđa da bi zračni napadi na instrumente iranske državne represije mogli izazvati narodni ustanak. Novi Iran bi mogao transformirati Bliski istok.

U nešto vjerojatnijem scenariju predviđa se da će preživjeli iranski vođe izgraditi novi režim. No, uspjeh američke operacije mogao bi se vidjeti u uništenju nuklearnih, raketnih i vojnih kapaciteta čime bi se uništila i regionalna prijetnja koju Iran sada predstavlja. To bi, navodi se u analizi, bilo prihvatljivo Izraelu, ali bi moglo dovesti do ratova u budućnosti u kojima bi se htjelo spriječiti novi iranski režim da ojača svoje sposobnosti.

U trećem, i najgorem scenariju, u Iranu bi se mogao ponoviti slučaj Libije, usred vakuuma moći u državi uništenoj autoritarizmom. Zbog toga bi mogli izbiti frakcijski sukobi, čak i građanski rat, što bi dovelo do novog kaosa, izbjegličke krize, dok bi ekstremističke skupine mogle iskoristiti iranske zalihe urana.

Ako su Amerikanci zbunjeni onim što ih čeka, to nije iznenađujuće, budući da administracija stalno mijenja svoje obrazloženje za rat.

'Može proglasiti pobjedu kad god poželi'

Američki predsjednik Donald Trump isprva je zagovarao promjenu režima u Iranu i želju da tamošnjim stanovnicima pruži slobodu. Obećao je uništiti nuklearni program, za koji je već tvrdio da ga je uništio.

Njegov ministar rata Pete Hegseth pak je u ponedjeljak naglasio potrebu osvete za Amerikance koji su ubijeni u iranskim terorističkim napadima i napadima frakcija koje podržava Iran tijekom američke okupacije Irana.

A američki državni tajnik Marco Rubio tvrdio je da su SAD pokrenule preventivni rat jer je Izrael planirao napasti Iran, što bi dovelo do odmazde s kojom bi se suočile američke snage u regiji.

No, ova nepreciznost može koristiti Trumpu. Jer ako ostavi ratne ciljeve "u zraku", stvara si prostor da proglasi pobjedu kad god poželi.

No, čini se da je naučio lekciju iz Iraka i Afganistana: kopneni ratovi velikih razmjera dovode do kaljuže.

