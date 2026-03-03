Influencerica Sara iz Dubaija za Net.hr: 'Kada se situacija smiri, vratit ću se kući...'

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku prije nekoliko dana zahvatila je i gradove Perzijskog zaljeva, uključujući Dubai, Abu Dhabi, Dohu i Kuvajt, nakon koordiniranih zračnih napada SAD-a i Izraela na iranske vojne ciljeve. Ubrzo nakon, Iran je odgovorio masovnim raketnim i dronskim napadima na saveznike SAD-a, pri čemu su neki projektili pogodili civilne i strateške objekte u Zaljevu, uključujući Dubai, gdje su oštećeni hotel Burj Al Arab i zračna luka. U Dubaiju, jednom od najsigurnijih gradova na svijetu, sirene za zračnu uzbunu postale su svakodnevica, a protuzračna obrana danima presreće nove prijetnje. Iz Dubaija se za Net.hr javila jedna od najuspješnijih srpskih influencerica i sportašica Sara Damnjanović.

Sara je boravila u jednom od luksuznih apartmana na 24. katu zgrade u Dubaiju kad je situacija postala ozbiljna. Zgrada je počela podrhtavati, a vrata su se tresla od snažnog udara. "Najveći strah sam imala prvog dana zato što sam u tom trenutku bila u apartmanu sa svojom sestrom na 24. katu. Zgrada se počela tresti, osjetilo se brujanje, tresla su se vrata. Brzo smo se spustile dolje i činilo se kao da se sve smirilo", prisjeća se Sara tih trenutaka. Međutim, mir nije dugo trajao. Kad su se spustile ispred zgrade, počeo je kaos: "Ljudi su počeli panično vrištati i trčati."

Što se događa shvatile su u trenutku kada su pogledale u nebo i vidjele rakete. "Nismo znale što se događa. To je ono što me najviše uplašilo, jer nismo znale gdje će rakete pasti. Stalno smo čule lupanje i nije bilo jasno kamo se točno usmjerava opasnost", opisuje Sara.

U Dubaiju, kako kaže, alarm za izvanredno stanje može se oglasiti u jednom dijelu grada dok se u drugom život odvija normalno. "Ovdje nije proglašeno izvanredno stanje. Alarmi se povremeno oglašavaju na određenim lokacijama, ali u drugim dijelovima grada sve izgleda normalno", kaže Sara, oslikavajući kontrast između opasnosti i svakodnevice. U trenucima kada bi čula jake udare ili zvukove raketa, često bi provjeravala aplikaciju koju koristi za naručivanje hrane i taksi vozila. "Ako aplikacija nije dostupna za naručivanje taksija, znala sam da nešto nije u redu", dodaje.

Iako situacija u Dubaiju nije nužno pod formalnim izvanrednim stanjem, svakodnevni alarmi i neizvjesnost zbog napada na sve bliže lokacije stanovnicima i posjetiteljima ne ostavljaju mir.

Za mnoge, pa tako i za Saru, život u Dubaiju pod prijetnjom zračnih napada donosi i dileme o povratku kući. "Jučer je prvi zrakoplov sletio u Srbiju. Vjerujem avio-kompanijama i sigurno su sigurnosne mjere na visokom nivou, ali radije ne bih bila u zraku dok je situacija ovakva, jer se dronovi neprestano ruše. Kad se situacija smiri, vratit ću se kući", ističe.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'