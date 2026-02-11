Mina i metak pronađeni u centru Zagreba: Stručnjak za oružje objasnio o čemu se radi

U zgradi u centru Zagreba pronađena je protupješačka mina. Otkrili su je radnici u šupi, u podrumu, za vrijeme radova. Nalazila se na polici, a ubrzo je na teren stigla policija i pirotehničari.

Pronađen je i metak. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a stanari pretpostavljaju da je u zgradi od ratnih vremena i bivših stanara.

"Mi ovdje radimo čišćenje podruma, za jer ćemo raditi sanaciju i građevinske radove. I radnici su čisteći te šupe, pregrade, na jednoj polici našli protupješačku nagaznu mine. Zvali smo policiju. Policija je utvrdila što je i onda su zvali pirotehničare i odnijeli su to", kaže predstavnica suvlasnika zgrade Renata Škrinar.

O kakvoj mini je riječ?

Pronalazak je potvrdila i policija, koja poziva građane da dobrovoljno predaju oružje. O kakvoj mini se radilo u konkretnom slučaju objasnio je stručnjak za oružje, Radomir Stojadinović.

"To je protupješačkih mina koja se postavlja na bojištu, ratištu, na mjestima gdje se očekuje prolaz vojnika. Zakapa se uglavnom u zemlju ili u nekakav drugi prostor tako da joj onaj zvjezdasti upaljač malo viri van. I onda je prilikom kretanja po terenu dovoljan pritisak od tri kilograma težine da se mina aktivira i nastane eksplozija. Unutra nje je 95 grama TNT-a. Ozljede mogu biti lakše, mogu biti teže. Najčešće su zapravo teže ozljede jer uglavnom strada stopalo. Ako se pruži odmah medicinska pomoć, zaustavi krvarenje, čovjek ima samo tešku ozljedu s teškim posljedicama. Ostao je bez stopala, u najbolju ruku bez prstiju na nogama. Ako se ne ukaže odmah hitna pomoć, onda može umrijeti od iskrvarenja", pojasnio je.

Stručnjak kaže da ga nije iznenadilo što je mina pronađena u centru grada. "Ima ih sigurno još negdje skrivenih i neotkrivenih. Radi se sigurno o neodgovornoj osobi 'Evo, ja ću ispasti frajer pa ću ja to imati doma'. Krajnje neozbiljno baratanje jednim jako opasnim sredstvom", zaključio je.