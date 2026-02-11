FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'JAKO OPASNO!' /

Mina i metak pronađeni u centru Zagreba: Stručnjak za oružje objasnio o čemu se radi

Srećom, nitko nije ozlijeđen, a stanari pretpostavljaju da je u zgradi od ratnih vremena i bivših stanara

11.2.2026.
17:38
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U zgradi u centru Zagreba pronađena je protupješačka mina. Otkrili su je radnici u šupi, u podrumu, za vrijeme radova. Nalazila se na polici, a ubrzo je na teren stigla policija i pirotehničari.

Pronađen je i metak. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a stanari pretpostavljaju da je u zgradi od ratnih vremena i bivših stanara. 

"Mi ovdje radimo čišćenje podruma, za jer ćemo raditi sanaciju i građevinske radove. I radnici su čisteći te šupe, pregrade, na jednoj polici našli protupješačku nagaznu mine. Zvali smo policiju. Policija je utvrdila što je i onda su zvali pirotehničare i odnijeli su to", kaže predstavnica suvlasnika zgrade Renata Škrinar. 

O kakvoj mini je riječ?

Pronalazak je potvrdila i policija, koja poziva građane da dobrovoljno predaju oružje. O kakvoj mini se radilo u konkretnom slučaju objasnio je stručnjak za oružje, Radomir Stojadinović.

"To je protupješačkih mina koja se postavlja na bojištu, ratištu, na mjestima gdje se očekuje prolaz vojnika. Zakapa se uglavnom u zemlju ili u nekakav drugi prostor tako da joj onaj zvjezdasti upaljač malo viri van. I onda je prilikom kretanja po terenu dovoljan pritisak od tri kilograma težine da se mina aktivira i nastane eksplozija. Unutra nje je 95 grama TNT-a. Ozljede mogu biti lakše, mogu biti teže. Najčešće su zapravo teže ozljede jer uglavnom strada stopalo. Ako se pruži odmah medicinska pomoć, zaustavi krvarenje, čovjek ima samo tešku ozljedu s teškim posljedicama. Ostao je bez stopala, u najbolju ruku bez prstiju na nogama. Ako se ne ukaže odmah hitna pomoć, onda može umrijeti od iskrvarenja", pojasnio je.

Stručnjak kaže da ga nije iznenadilo što je mina pronađena u centru grada. "Ima ih sigurno još negdje skrivenih i neotkrivenih. Radi se sigurno o neodgovornoj osobi 'Evo, ja ću ispasti frajer pa ću ja to imati doma'. Krajnje neozbiljno baratanje jednim jako opasnim sredstvom", zaključio je.

MinaZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx