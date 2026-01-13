Otkrio detalje vojnog roka i što je radio za 2000 €: Evo što se događa s onima koji viču 'ZDS'

Mladić koji je, kako tvrdi, prije mjesec dana završio dobrovoljni vojni rok od osam tjedana, zadnji prije uvođenja obaveznog, podijelio je svoja iskustva na društvenoj mreži Reddit gdje je detaljno opisao kako su mu izgledali dani, što je sve naučio, kakvu je hranu jeo, a otkrio je i neke kontroverzne situacije.

U svojoj objavi u kojoj je pozvao druge Redditovce da ga pitaju što ih zanima, mladić je otkrio da su osim njega, na služenju bila većinski "djeca branitelja i ljudi iz siromašnijih dijelova Hrvatske gdje nema puno karijernih opisa".

"Prvi tjedan je bio pakao, druga dva tjedna još uvijek malo nelagodna, a ostatak vremena mi je bio odličan", podijelio je nakon služenja u vojarni u Požegi i svoje iskustvo ocijenio osmicom na skali od jedan do 10.

Prema njegovog ispovijesti, ročnici s drugom kosom su se morali šišati te su pravila po tom pitanju bila stroga, a tijekom služenja vojnog roka je, kaže, naučio puno toga što nije znao od prije.

Ovaj mladić tvrdi da su mu dani počinjali u 6 sati kada je bilo ustajanje, nakon kojeg bi u 6.30 uslijedilo jutarnje postrojavanje za doručak pa redarstvo vojarne. U osam sati se podizala zastava te bi započinjao radni dan. !U otprilike 13 sati je ručak, onda dnevni odmor do 15 kojeg ti redovito use*u. Obuka opet od 15 do 17.30, poslije toga tuširanje i u 18.30 večera. Poslije toga si slobodan do 21 navečer kada je večernje postrojavanje, onda ide redarstvo ako si redar ili opet slobodno vrijeme do 22 sata kada ideš spavati", kazao je u objavi.

Na pitanje je li fizički zahtjevno, napominje da to ovisi o svakome ponaosob, ali i instruktoru. "Ima instruktora koji će te kazniti, odnosno 'nagraditi' sklekovima i čučnjevima, a ima i ležernih. Opet, do tebe je hoćeš li zeznuti pa zaslužiti tu nagradu", otkrio je.

Dodao je da su se znali dosta umoriti kada bi išli pješke do vježbališta s punom ratnom opremom od 20 kilograma.

Domoljublje i 'relativiziranje ustašluka'

Jedan ga je komentator upitao potencira li se tijekom služenja zdravo domoljublje ili se i u vojsci osjeti nedavno "relativiziranje ustašluka", odnosno toleriranje ustaških obilježja, upitnih zastava i pokliča "Za dom spremni". Ročnik tvrdi da se potiče zdravo domoljublje, iako je bilo, kako kaže, "bisera koji su dizali desnu ruku. "Ali su brzo dobili po trubi od instruktora. Sve što si naveo je zabranjeno", odgovorio mu je.

Drugi ga je korisnik pitao je li bilo prepreka zbog fizičke težine, na što je mladić rekao da muškarcima nije to predstavljalo problem, no jednoj djevojci je pa je u prvoj polovici vojnog roka raskinula ugovor jer nije mogla fizički izdržati tempo.

Mnoge ja zanimalo i kojim su oružjem baratali, na što je Redditovac odgovorio: "Svi su upravljali s VHS-1 a ljevaci s VHS-2. Postavljali smo MRUD (mina) i bili na pre dosadnoj prezentaciji o dronovima".

A koliko mu osam tjedana učenja može pomoći u izbijanju modernog vojnog sukoba? Mladić kaže dosta malo. No, dodaje da će pomoći u slučaju mobilizacije jer naučiš funkcionirati u vojnoj skupini, činove, kako hodati u stroju.

"Naučiš četiri zlatna pravila naoružanja u teoriji i praksi tako da znatno umanjiš šansu da ćeš samog sebe upucati u nogu, znaš koristiti osnovnu pješadijsku opremu. Nije baš beskorisno, ali za moderno ratovanje tu bi se ipak morala obaviti i specijalizacija", smatra on. Procjenjuje da se nakon prisege vojni rok svodi na 20 posto teorije i 80 posto prakse.

Osim stjecanja vojnih vještina, mladić navodi da su sami čistili prostorije unutar i izvan vojarne, meli lišće i lopatali snijeg.

'Nezačinjena hrana'

Što se tiče prehrambenih opcija, mladić kaže da nema opcija za one koji ne jedu meso, ali da se za svaki ručak može birati između dvije opcije mesa.

Obrocima je dao ocjenu četiri od 10 jer mu je bila nezačinjena i ponavljala se, no napominje da je bila kalorična.

"Hrana je nezačinjena. Doručak je uvijek isti, dakle kuhana ili pečena jaja, neki namaz, kruh, kobasice i tako. Nakon dva do tri tjedna ti se krene dizati želudac od doručka jer je stalno jedno te isto", požalio se.

Ručak mu se nešto više svidio, ali je po njegovom ukusu također bio nezačinjen. "Bude neko varivo, meso za koje ne znaš je li svinjetina ili odojak, puno piletine, gotove bečke šnicle. Petkom uvijek riba i meni osobno je najbolji ručak bio tim danom", zaključio je. A večera je bila ista kao i ručak.

Nakon odrađenog vojnog roka, kaže da slijede testiranja o kojima ovisi hoće li se osoba moći zaposliti u vojsci ili ne. Što više bodova ima na izlaznim testiranjima, to će polaznik biti više na rang listi i ima veću šansu da dobije mjesto koje želi u profesionalnoj službi.

Kaže da mu je drago što je dobio to iskustvo koje će mu zauvijek ostati u sjećanju, a opet ističe da nije izgubio šest mjeseci ili godinu dana kao što će čekati ročnike na obaveznom vojnom roku.

Za svoja dva mjeseca služenja, zaključuje u objavi, dobio je naknadu od dvije tisuće eura.

