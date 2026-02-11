Nova sezona je pred vratima: Tko je vladao stazom prvog dana testiranja u Bahreinu?

Prva službena testiranja Formule 1 u Bahreinu počela su u velikom stilu, a momčadi su dobile priliku pokazati što su pripremile za predstojeću sezonu. Iako su ranija testiranja u Barceloni dala određeni uvid u stanje momčadi, sada su timovi službeno izašli na stazu kako bi demonstrirali prilagodbu na nova tehnička pravila.

Najbrži u jutarnjoj sesiji bio je Max Verstappen u Red Bullu, koji je na soft gumama odvozio 1:35.433. Vrijeme je to gotovo pet i pol sekundi sporije od prošlogodišnje pole position staze koju je u 2025. postavio Oscar Piastri (1:29.841). Piastri je ovaj put bio drugi, za samo 0.169 sekundi sporiji, vozeći McLaren MCL40 u novom dizajnu. Treći je bio George Russell u Mercedesu (1:36.108), dok je Lewis Hamilton završio četvrti, sekundu iza Verstappena, uz bezopasni zaokret u prvom zavoju. Peto mjesto zauzeo je Esteban Ocon u Haasu s vremenom 1:37.169.

Iako je fokus momčadi još uvijek bio na prikupljanju podataka, a ne maksimalnim performansama, broj odvoženih krugova već je u jutarnjoj sesiji pokazao predanost timova. Najviše krugova odvozili su Arvid Lindblad i Carlos Sainz za Racing Bulls i Williams, 75 i 77, što je posebno značajno za Williams, koji je zbog kašnjenja u proizvodnji novog bolida preskočio testiranje u Barceloni. Gabriel Bortoleto je zauzeo osmo mjesto u redizajniranom Audiju R26, dok su Valtteri Bottas (Cadillac) i Lance Stroll (Aston Martin) završili deveti i deseti, vozeći bolide čije su nove boje i dizajn tek nedavno predstavljeni. Jedini crveni zastavica dana zabilježena je kada je Franco Colapinto u Alpinovom bolidu A526 stao na stazi, završivši dan s 28 krugova i najnižim brojem od svih vozača.

Novu sezonu Formule 1. gledajte službeno preko RTL programa ili platforme VOYO.

U popodnevnoj sesiji momčadi su ponovno izašle na stazu. Verstappen je opet predvodio ljestvicu po kilometraži, odvozivši sveukupno 128 krugova i završivši drugi po brzini. Ispred njega dan je završio najbrže Lando Norris (1:34.669), Ocon je odvozio 106 krugova za Haas, dok su Sainz i Lindblad nastavili impresivno testiranje sa 77, odnosno 75 krugova. Leclerc, Albon, Hulkenberg i Russell također su skupili solidnu kilometražu, dok su Norris i Gasly odvozili po 41 i 40 krugova.

Najveća novost nove sezone je promjena u tehničkim pravilima i većoj ulozi električne energije u pogonskim jedinicama, s gotovo jednakim omjerom električne i klasične energije. Ovo uvelike mijenja strategiju korištenja energije na stazi, a prema Cadillakovom Valtteriju Bottasu, varijacije u brzini i raspodjeli snage po krugu objašnjavaju mnoge izlijetanja u prvom zavoju Bahreina.

„Danas je vjetar bio puhao u leđa, što objašnjava neke stvari, ali svi još uvijek uče kako pravilno rasporediti energiju,“ rekao je Bottas. „Sada brzina na kočenju može varirati 10 do 20 km/h, što ranije nije bio slučaj, i to je nešto što tek učimo s novim bolidima i pogonskim jedinicama.“

Prvi dan testiranja u Bahreinu jasno je pokazao da nove regulative donose značajne promjene, a momčadi polako prilagođavaju strategije i postavljaju temelje za nadolazeću F1 sezonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljeni su svi bolidi koji će biti na stazi u novoj sezoni Formule 1