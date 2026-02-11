Nakon kaosa na parketu NBA podijelila rigorozne kazne: Suspendirana četiri igrača

NBA liga u srijedu je objavila stroge kazne nakon kaotične tučnjave koja je potresla utakmicu između Detroit Pistonsa i Charlotte Hornetsa u ponedjeljak. Najteže je prošao Detroitov centar Isaiah Stewart, koji je suspendiran na sedam utakmica zbog „ponavljanih nesportskih postupaka“, dok su još trojica igrača dobila kazne zbog sudjelovanja u sukobu.

Hornetsovi krilni igrači Miles Bridges i Moussa Diabaté suspendirani su po četiri utakmice zbog eskalacije sukoba, dok je Pistonsov centar Jalen Duren dobio dvotjednu kaznu za iniciranje i sudjelovanje u tučnjavi. Suspendirani igrači propustit će svoje slijedeće nadolazeće utakmice – Stewart i Duren neće nastupiti protiv Toronto Raptors, a Bridges i Diabaté izostat će dok Hornetsi dočekuju Atlanta Hawks.

Incident je počeo kada je Duren napredovao prema košu i bio fauliran od strane Diabatéa. Sukob je brzo eskalirao kada je Duren uzvratio udarcem otvorenom rukom, Diabaté je reagirao, a Bridges je nasrnuo na Duren. Stewart je potom napustio klupu kako bi se uključio u tučnjavu, što je kulminiralo trenutkom u kojem je Stewart uhvatio Bridgesa i udario ga više puta lijevom rukom po glavi.

Nakon utakmice, Duren je komentirao kako je cijela situacija bila posljedica pretjerane kompetitivnosti i jakih emocija. „Na kraju dana želimo da ostane košarka, ali stvari se dogode. Svi smo igrali naporno,“ izjavio je.

Diabaté se nakon treninga ispričao Hornetsima i navijačima te obećao da se sličan incident neće ponoviti. „Kad je stavio ruku pred moje lice, mislim da sam izgubio kontrolu,“ priznao je.

