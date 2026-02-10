FREEMAIL
LUDILO /

Umjesto koševa brojale se šake: Masovna tučnjava na NBA utakmici

Umjesto koševa brojale se šake: Masovna tučnjava na NBA utakmici
Foto: David Jensen/getty Images/profimedia

Suci su odlučili isključiti sva četiri uključena igrača. U trenutku incidenta Duren je imao 15 poena, dok je Bridges imao šest

10.2.2026.
8:19
Sportski.net
David Jensen/getty Images/profimedia
Napeto je jučer bilo na utakmici između Charlotte Hornetsa i Detroit Pistonsa. Iako su gosti iz Detroita već u trećoj četvrtini stvorili nedohvatljivu prednost, tenzije su bile na vrhuncu, a upravo je u trećoj četvrtini sve eskaliralo.

Sama utakmica završila je pobjedom Detroita 110-104, ali puno će se više pamtiti tučnjava nego igra. Naime, tijekom borbe za "ničiju loptu" između Jalena Durena i Mousse Diabatéa, igrač Detroita odgurnuo je francuskog košarkaša, koji je uzvratio oštrim prekršajem i odmah mu se suprotstavio, piše beIN Sports. Situacija je eskalirala kada je Duren dotaknuo Diabatéa po licu, zbog čega je ovaj izgubio kontrolu. Uslijedila je masovna tučnjava u Spectrum Centeru, jedna od najintenzivnijih trenutaka NBA sezone. Miles Bridges udario je Durena, što je potaknulo Isaiaha Stewarta da uleti s klupe i uključi se u sukob. Suci su odlučili isključiti sva četiri uključena igrača. U trenutku incidenta Duren je imao 15 poena, dok je Bridges imao šest.

To nije bio kraj napetostima, već su se one nastavile i u četvrtoj četvrtini. Tada je i isključen glavni trener Hornetsa Charles Lee nakon što je bijesno prosvjedovao zbog dosuđenog napadačkog prekršaja Granta Williamsa. Članovi stručnog stožera morali su ga zadržavati dok je publika u Spectrum Centeru burno negodovala protiv sudaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske olimpijske igre naišle na jedan veliki problem: Pokrenuta istraga oko medalja

