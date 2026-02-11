Ukrajina ulazi u novi krug pregovora, NATO sprema dvije misije, a što radi Rusija?

'PODUZET ĆEMO PROTUMJERE' /

Novi pregovori Ukrajine i Rusije, s fokusom na teritorijalna pitanja trebali bi se održati idućeg tjedna, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dok je istodobno, NATO pokrenuo novu misiju. Arktički stražar dio je dogovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a oko jačanje vojne prisutnosti na Grenlandu i ostalim zemljama sjevera. Britanci će udvostručiti broj vojnika u Norveškoj, a što na sve kaže Moskva? Pogledajte u prilogu.