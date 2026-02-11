FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Piletić je bivši, a nasljednik se zna: Što očekujete od budućeg ministra?

Piletić je bivši, a nasljednik se zna: Što očekujete od budućeg ministra?
×
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Odgovarati možete na Facebook stranici našeg portala net.hr, a nekoliko odgovora objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30 sati

11.2.2026.
12:58
RTL Danas
Nel Pavletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Premijer Andrej Plenković zahvalio se ministru Marinu Piletiću u uvodnom obraćanju na početku sjednice Vlade. Već na idućoj trebao bi u njegovoj fotelji sjediti Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.

Ružić je dakle kandidat i izgledni novi ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U redovnoj rubrici pitamo vas: 'Što očekujete od budućeg ministra?'. Odgovarati možete na Facebook stranici našeg portala net.hr, a nekoliko odgovora objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

Alen RužićMarin PiletićPitamo Vas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx