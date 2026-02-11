Piletić je bivši, a nasljednik se zna: Što očekujete od budućeg ministra?

Premijer Andrej Plenković zahvalio se ministru Marinu Piletiću u uvodnom obraćanju na početku sjednice Vlade. Već na idućoj trebao bi u njegovoj fotelji sjediti Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.

Ružić je dakle kandidat i izgledni novi ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

