TKO BI REKAO? /

Policija pročešljala tisuće školskih autobusa i vozače: Nevjerojatno je koji su rezultati!

Na poziv škole dolaze i na terenu testiraju vozače na alkohol, koliko su sati vozili i u kakvoj je stanju autobus

11.2.2026.
6:12
Boris Mišević
Borna Filic/pixsell/ilustracija
Do kraja ovoga tjedna na području Policijske uprave zagrebačke provodi se preventivno-represivna akcija usmjerena na nadzor teretnih vozila i autobusa.

Nadzirat će se njihova tehnička ispravnost, valjanost tehničkog pregleda, brzina, vrijeme vožnje i prekidi u vožnji, kao i razdoblja odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika. Pod posebnim povećalom bit će autobusi koji prevoze djecu.

Rezultati su impresivni – policija, naime, uspije provjeriti gotovo svaki autobus.

To nam je uživo u razgovoru za RTL Danas potvrdio i Krešimir Mišić, voditelj Službe prometne policije PU zagrebačke. 

"Tako je. Policijska uprava zagrebačka već godinama ulaže iznimne napore kako bi provjerila sve autobuse za koje nam dojave osnovne i srednje škole. Dolaskom ispred same škole, provjerava se kontrola eventualne alkoholiziranosti vozača, potom tehnička ispravnost autobusa, radno vremena vozača, provjerava se je li umoran i druge stvari. I to ve kako bi naša djeca mogla na siguran način putovati", rekao je Mišić.

Vrlo malo prekršaja vezano za školske autobuse

U 2025. godini policija je provjerila 3066 autobusa za prijevoz djece, a utvrđena su samo 33 prekršaja.

"To je vrlo mali broj prekršaja na ukupan broj nadzora. To nam govori da prijevoznici već znaju da će imati nadzor na mjestu polaska i da su pripremljeni na naš dolazak pa u većini slučajeva šalju tehnički ispravne autobuse i vozače koji nisu pod utjecajem alkohola", rekao je.

Drugi dio posla odnosi se na nadzor velikih vozila. Nasreću, na području Policijske uprave zagrebačke u proteklom razdoblju nije bilo težih prometnih nesreća s kamionima i autobusima, uključujući one koji prevoze djecu.

"Policijski službenici u nadzoru prometa kontroliraju radno vrijeme vozača teretnih vozila, njihovu tehničku ispravnost te pritom nastoje uočiti sve nepravilnosti koje bi mogle dovesti do najtežih prometnih nesreća. U 2025. godini pregledali smo više od četiri tisuće vozila i provjerili više od 58 tisuća radnih dana vozača teretnih vozila, što smatramo važnim dijelom ukupne prometne sigurnosti", naveo je.

Na pitanje jesu li zadovoljni tehničkim stanjem kamiona i autobusa, odgovorio je:

"Generalno možemo reći da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni. S obzirom na to da je starost vozila na našim cestama relativno visoka u usporedbi s drugim zemljama Europske unije, tu svakako još ima prostora za napredak."

