PRONAĐENA KOD LASTOVA /

Doznajemo kako se oporavlja spašena glavata želva: 'Čeka je zatjevan zahvat!'

A u posljednjih 10 dana na području Lastova pronađene su tri glavate želve. Jedna je pronađena mrtva s ozljedama propelera, druga je uginula u transportu za Split, a treća je na liječenju. 

RTL Danas razgovarao je s doktoricom veterinarske medicine Tonkom Trobradović o tome kako napreduje oporavak.

"Nažalost, jedna nije preživjela, a druga je, pa rekla bih, u dobrom stanju - na vrijeme su prepoznati problemi. Sutra ju čeka endoskopsko vađenje udice, koja je zapela u predjelu vrata ždrijela jednjaka. To je poprilično zahtjevan zahvat zbog same anestezije. Naime, kod kornjača je jako važna tjelesna temperatura, da bude visoka radi anestezije. Ukoliko bi temperatura pala, poteškoće dolaze prilikom buđenja", objasnila je veterinarka Trobradović.

11.2.2026.
17:29
Sara Jurica
