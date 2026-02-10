FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEPRIHVATLJIVO!' /

Šokantna snimka potresa Slavoniju: Čelnik grada obrušio se na nasilnike i poslao jaku poruku

Policija i DORH odmah su postupali, počinitelji su privedeni te su protiv njih pokrenuti prekršajni i kazneni postupci

10.2.2026.
21:44
Bojan Uranjek
Rtl Danas/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Društvenim mrežama širi se snimka vršnjačkog nasilja koje se dogodilo u Valpovu, a mi je zbog zaštite žrtve nećemo objaviti.  Na snimci je maloljetnik iz susjednog grada Belišća kojeg je grupa nasilnika tukla, vrijeđala i ponižavala, a sve su snimali i mobitelom. 

Grozan i sramotan događaj uznemirio je građane i Belišća i Valpova, a čelnici obaju gradova osudili su nasilje, tražeći sankcije za nasilnike i zaštitu djece od svakog oblika nasilja.

Iz policije osječko-baranjske potvrdili su nam da je slučaj prijavljen i da se na njemu radi. Kao i u svim slučajevima u kojima su uključeni maloljetnici, policija postupa s posebnim oprezom i ne objavljuje informacije kojima raspolaže. Tako je i u ovom slučaju – nisu nam rekli kakva eventualna saznanja već imaju.

O svemu smo uživo u RTL-u Danas razgovarali s gradonačelnikom Valpova Matkom Šutalom koji je tijekom dana razgovarao s čelnicima grada Belišća. 

"Nismo očekivali da se ovakvo što može dogoditi. Javnost oba naša grada neugodno je iznenađena, tim više jer se radi o maloljetnicima, među kojima ima i djece mlađe od 14 godina", rekao je. 

Sve snimano, žrtvu ponižavali

Otkrio je i moguće detalje pozadine ovog nasilja. 

"Prema neslužbenim informacijama, nažalost, neke vršnjačke nesuglasice prerasle su u vršnjačko nasilje skupine nad pojedincem. Javnost je dodatno zgrožena jer je sve snimano, žrtvu su ponižavali verbalno i fizički te su sadržaj dijelili putem društvenih mreža", rekao je.

Na pitanje, postoji li mogućnost da se val nasilja nastavi, da stariji dečki iz Belišća traže one iz Valpova i da se ponovno dogodi nešto slično, odgovorio je: "Iskreno se nadam da se to neće dogoditi. Čelnici oba grada poslali smo jasnu poruku da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo. Policija i DORH odmah su postupali, počinitelji su privedeni te su protiv njih pokrenuti prekršajni i kazneni postupci. Jasna poruka nije poslana samo počiniteljima, nego i svima ostalima – da se ovakvo ponašanje neće tolerirati i da će se strogo kažnjavati."

Gradonačelnik Šutalo je rekao da su sazvali i Savjet za prevenciju kako se slično ne bi ponovilo: "Članovi Savjeta su ravnatelji vrtića, osnovnih i srednjih škola, Centra za socijalnu skrb, Doma zdravlja, Crvenog križa i MUP-a. Pozvali smo i predstavnike policije, a bila je prisutna i gradonačelnica Belišća sa suradnicima. Jasno smo poslali poruku da je takvo ponašanje neprihvatljivo i da se neće tolerirati, ali i da moramo učiniti sve kako se ovakvi slučajevi ne bi ponovili."

Dodao je da će kroz roditeljske sastanke u školama upozoriti da, nažalost, vršnjačko nasilje postoji, ali i dati savjete kako ga spriječiti.

"Želimo poslati poruku djeci da nasilje, ako ga dožive ili primijete, prijave roditeljima, učiteljima, nastavnicima i policiji. Nasilje ne smijemo tolerirati. Vjerujem da ćemo zajedničkim akcijama uspjeti smanjiti ovakve pojave na najmanju moguću mjeru", istaknuo je gradonačelnik.

NasiljeVršnjačko NasiljeZlostavljanjeValpovoBelisce
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx