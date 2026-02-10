Šokantna snimka potresa Slavoniju: Čelnik grada obrušio se na nasilnike i poslao jaku poruku

Društvenim mrežama širi se snimka vršnjačkog nasilja koje se dogodilo u Valpovu, a mi je zbog zaštite žrtve nećemo objaviti. Na snimci je maloljetnik iz susjednog grada Belišća kojeg je grupa nasilnika tukla, vrijeđala i ponižavala, a sve su snimali i mobitelom.

Grozan i sramotan događaj uznemirio je građane i Belišća i Valpova, a čelnici obaju gradova osudili su nasilje, tražeći sankcije za nasilnike i zaštitu djece od svakog oblika nasilja.

Iz policije osječko-baranjske potvrdili su nam da je slučaj prijavljen i da se na njemu radi. Kao i u svim slučajevima u kojima su uključeni maloljetnici, policija postupa s posebnim oprezom i ne objavljuje informacije kojima raspolaže. Tako je i u ovom slučaju – nisu nam rekli kakva eventualna saznanja već imaju.

O svemu smo uživo u RTL-u Danas razgovarali s gradonačelnikom Valpova Matkom Šutalom koji je tijekom dana razgovarao s čelnicima grada Belišća.

"Nismo očekivali da se ovakvo što može dogoditi. Javnost oba naša grada neugodno je iznenađena, tim više jer se radi o maloljetnicima, među kojima ima i djece mlađe od 14 godina", rekao je.

Sve snimano, žrtvu ponižavali

Otkrio je i moguće detalje pozadine ovog nasilja.

"Prema neslužbenim informacijama, nažalost, neke vršnjačke nesuglasice prerasle su u vršnjačko nasilje skupine nad pojedincem. Javnost je dodatno zgrožena jer je sve snimano, žrtvu su ponižavali verbalno i fizički te su sadržaj dijelili putem društvenih mreža", rekao je.

Na pitanje, postoji li mogućnost da se val nasilja nastavi, da stariji dečki iz Belišća traže one iz Valpova i da se ponovno dogodi nešto slično, odgovorio je: "Iskreno se nadam da se to neće dogoditi. Čelnici oba grada poslali smo jasnu poruku da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo. Policija i DORH odmah su postupali, počinitelji su privedeni te su protiv njih pokrenuti prekršajni i kazneni postupci. Jasna poruka nije poslana samo počiniteljima, nego i svima ostalima – da se ovakvo ponašanje neće tolerirati i da će se strogo kažnjavati."

Gradonačelnik Šutalo je rekao da su sazvali i Savjet za prevenciju kako se slično ne bi ponovilo: "Članovi Savjeta su ravnatelji vrtića, osnovnih i srednjih škola, Centra za socijalnu skrb, Doma zdravlja, Crvenog križa i MUP-a. Pozvali smo i predstavnike policije, a bila je prisutna i gradonačelnica Belišća sa suradnicima. Jasno smo poslali poruku da je takvo ponašanje neprihvatljivo i da se neće tolerirati, ali i da moramo učiniti sve kako se ovakvi slučajevi ne bi ponovili."

Dodao je da će kroz roditeljske sastanke u školama upozoriti da, nažalost, vršnjačko nasilje postoji, ali i dati savjete kako ga spriječiti.

"Želimo poslati poruku djeci da nasilje, ako ga dožive ili primijete, prijave roditeljima, učiteljima, nastavnicima i policiji. Nasilje ne smijemo tolerirati. Vjerujem da ćemo zajedničkim akcijama uspjeti smanjiti ovakve pojave na najmanju moguću mjeru", istaknuo je gradonačelnik.