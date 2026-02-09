Rekonstruirali su lice 'vampira' iz Hrvatske: Glava mu je otkinuta iz jezivog razloga

Lice "vampira" iz 15. ili 16. stoljeća, čiji su ostaci nakon smrti unakaženi kako bi se spriječilo njihovo uskrsnuće iz mrtvih, više nije misterij. Nakon više od 400 godina, znanstvenici su rekonstruirali njegov lik s lubanje i prvi put digitalno pokazali lice pokojnika, prenosi Sky news.

Otkriveno 2023. godine u grobu u Račeši, tvrđavi u istočnoj Hrvatskoj, tijelo "vampira" visokog 160 centimetara je bilo iskopano, obezglavljeno i ponovno pokopano licem prema dolje pod teškim kamenjem. Stručnjaci vjeruju da se time želio spriječiti povratak mrtvaca kao vampira.

Arheologinja Nataša Šarkić, članica tima za iskapanje, rekla je da strah koji je ta osoba pobuđivala nakon smrti moguće proizlazi iz njegova života. "Za života je najmanje tri puta bio žrtva ozbiljnog međuljudskog nasilja", kazala je.

Ona i njezini suradnici svoje su nalaze saželi u studiji objavljenoj u časopisu OrtogOnLineMag, a fotografije možete pogledati OVDJE.

Mučen i zlostavljan?

"U jednom napadu mu je unakaženo lice, što je moglo izazvati strah i odbojnost kod drugih, zbog čega su ga društveno isključivali. Prije nego što se oporavio od pretposljednje traume, uslijedio je posljednji smrtonosni napad", objasnila je stručnjakinja.

Arheologinja je objasnila da se u to vrijeme vjerovalo da će pojedinci koji su umrli nasilnom smrću, bili nasilni tijekom života ili društveno devijantni, postati vampiri nakon smrti. Za njih se smatralo da su nemirni, osvetoljubivi, da će širiti bolesti, ubijati ljude ili stoku.

"Možda su vjerovali da je 'vampir' ili nadnaravna prijetnja zbog unakaženog lica i marginalnog načina života, zbog učestalog nasilja", dodala je Šarkić.

Vjeruje se da je račeški "vampir" umro između 40. i 50. godine života. Ozljede ukazuju da je bio vojnik ili netko tko je bio naviknut na nasilje. Pokopan je unutar onoga što izgleda kao crkva, iako je njegov grob bio smješten na "najnepovoljnijem mjestu" uz zid.

Grob je pronađen 2023., zajedno s više od 180 drugih u tvrđavi udaljenoj više od 110 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Čini se da mu je glava doslovno otkinuta s tijela, budući da na vratu, lubanji i ramenima nema tragova posjekotina od odrubljivanja.

'Antivampirski rituali'

Arheologinja ističe da se u slavenskoj tradiciji vjeruje da duša ostaje vezana uz tijelo oko 40 dana nakon smrti. U tom su se razdoblju poduzimale određene mjere kako bi se spriječio povratak mrtvih kao vampira. Te se mrtvace nabijalo na kolce, spaljivalo, odrubljivala im se glava. Zakopavalo ih se licem prema dolje, vezanih ruku i nogu, a na ostatke se stavljalo kamenje.

Ovakav pokop pokazuje "prakse koje su se u to vrijeme povezivale s 'antivampirskim ritualima'", navodi Šarkić.

Kako bi dovršio rekonstrukciju, grafički stručnjak Cicero Moraes započeo je virtualnom obnovom muškarčeve lubanje koristeći podatke s CT snimke.

"Iako je lubanja bila donekle fragmentirana u vrijeme otkrića, bilo ju je moguće rekonstruirati i digitalizirati“, kazala je Šarkić.

Podaci od živih donora zatim su korišteni za prikaz vjerojatnog položaja crta lica i debljine mekog tkiva na različitim mjestima duž lubanje. Također je korištena tehnika anatomske deformacije, u kojoj se glava donora virtualno prilagođava dok se ne uskladi s lubanjom ispitanika, otkrivajući potencijalno lice.

Kombiniranjem ovih pristupa otkriveno je objektivno lice, temeljeno isključivo na obliku lubanje, bez subjektivnih značajki poput kose ili tena.

"Ožiljak na licu i druge ozljede zadobivene tijekom života prilično su značajan znak da je njegov život možda bio prilično turbulentan“, ustvrdio je Moraes.

Nekropola Račeša u Hrvatskoj složeno je arheološko nalazište koje datira od 13. do 16. stoljeća, isprva povezano s templarima, a kasnije s Redom vitezova hospitalaca svetog Ivana Jeruzalemskog. Iskapanja između 2012. i 2023. otkrila su opsežnu arhitektonsku strukturu i 181 grob. Kod većine njih mogli su se uočiti tradicionalni kršćanski elementi, no jedan od njih odskakao je neobičnim detaljima.

U njemu je bio muškarac srednjih godina (40-50 godina), visok 164 cm, koji je pretrpio jako fizičko nasilje. Imao je lezije na rebrima te traume na lubanji nastale odarcem oštrim predmetom. Zahvaljujući modernoj tehnologiji, znanstvenici su otkrili kako je izgledao.

