Ispovijest žene potresla Hrvatsku: 'Nakon 40 godina braka s narcisom ne mogu otići'

Anonimna objava jedne žene na hrvatskom Redditu, u kojoj traži savjet kako napustiti supruga zlostavljača nakon gotovo 40 godina braka, pokrenula je lavinu podrške i otvorila raspravu o duboko skrivenom problemu dugogodišnjeg obiteljskog zlostavljanja. Njezin vapaj za pomoć, opisan s bolnom iskrenošću, nije samo osobna priča, već i odraz tihe patnje s kojom se suočavaju mnoge žrtve, često zarobljene desetljećima u krugu manipulacije i straha.

U svojoj objavi, autorica opisuje život s "narcisoidnim zlostavljačem" obilježen fizičkim, ali još više emocionalnim i financijskim nasiljem. Sada, kada je on, kako kaže, "najbolji ikada", ona se suočava s ogromnom krivnjom i sramom zbog svega što je dopustila da se dogodi njoj i djeci. Iako je u teškoj depresiji i pod psihijatrijskom skrbi, osjeća da pravo ozdravljenje ne može početi dok je god uz njega. Njezin unutarnji sukob sažet je u rečenici koja je odjeknula zajednicom: "Ubija me ostanak s njim, a ne mogu otići." Kao glavne prepreke navodi praktične strahove: ne želi biti podstanar, ne zna kako bi sama i ne može si od plaće priuštiti nekretninu.

Ovi strahovi nisu samo izgovori, već odraz stvarne psihološke i socijalne barijere. Stručnjaci takvo stanje često opisuju kao "traumatsko vezivanje", biokemijsku ovisnost o zlostavljaču stvorenu ciklusima zlostavljanja i prividne ljubaznosti. Nakon 40 godina, tu je i psihološki fenomen poznat kao "zabluda o nepovratnom trošku", osjećaj da je previše života uloženo da bi se sada odustalo.

Zajednica uzvratila podrškom i konkretnim savjetima

Reakcija zajednice bila je trenutačna i snažna. S više stotina glasova podrške i desecima komentara, objava je postala siguran prostor u kojem su korisnici ponudili ne samo riječi utjehe, već i konkretne, praktične savjete. Mnogi su dijelili vlastita iskustva s napuštanjem toksičnih veza, poručujući joj da "zaslužuje biti dobro i zdrava" te da "nikad nije kasno početi ispočetka".

Korisnici su je uputili na brojne resurse koji joj mogu pomoći. Jedan od najkorisnijih savjeta bio je da potraži stručnu pomoć izvan terapije, preporučujući organizacije poput Autonomne ženske kuće Zagreb koje imaju iskustva s ovakvim slučajevima. Drugi su predlagali edukaciju kroz online materijale, poput podcasta psihologinje dr. Ramani, specijalizirane za narcizam, ili čitanje knjiga o obrascima ponašanja zlostavljača. Savjeti su uključivali i vođenje dnevnika kako bi dokumentirala zlostavljanje i podsjetila se na stvarnost u trenucima sumnje, kao i savjetovanje s odvjetnikom o podjeli bračne stečevine, koja joj nakon 40 godina braka zakonski pripada.

Problem je puno veći: Zašto je tako teško otići?

Ova priča otvara i širi društveni kontekst. Činjenica da se autorica osjeća krivom upravo sada kada je njezin suprug "najbolji ikada" ukazuje na klasičnu taktiku manipulacije poznatu kao "hoovering" (psihološko usisavanje). Zlostavljači često osjete kada žrtva razmišlja o odlasku te postaju iznimno pažljivi i ljubazni kako bi je ponovno pridobili, čime se ciklus zlostavljanja nastavlja.

Objava je stigla u vrijeme kada službene statistike u Hrvatskoj pokazuju porast obiteljskog nasilja, s posebnim naglaskom na "tihu epidemiju" psihološkog zlostavljanja koje često ostaje neprijavljeno. Strah od financijske nesigurnosti i beskućništva, koji autorica spominje, stvaran je problem za starije žene u Hrvatskoj, koje su nakon razvoda u najvećem riziku od siromaštva. Njezina borba nije, dakle, nedostatak volje, već simptom dugotrajne psihološke erozije pojačane realnim ekonomskim strahovima.

Na kraju, anonimni vapaj na Redditu pokazao je snagu digitalnih zajednica kao prvog koraka prema izlazu. Za mnoge žrtve zarobljene u tišini, upravo je mogućnost da podijele svoju priču bez osude i dobiju potvrdu da nisu same ključna za skupljanje hrabrosti za najteži, ali i najvažniji korak u životu, korak prema slobodi.

