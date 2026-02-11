FREEMAIL
NIJE JOJ LAKO /

Lindsey Vonn se poslije treće operacije javila iz bolničkog kreveta

Lindsey Vonn se poslije treće operacije javila iz bolničkog kreveta
Foto: Tiziana Fabi/afp/profimedia

Vonn (41) se nakon teškog pada i prijeloma noge podvrgnula čak tri operacije

11.2.2026.
19:16
M.G.
Tiziana Fabi/afp/profimedia
Američka skijašica Lindsey Vonn, jedna od najboljih skijašica u povijesti javila se iz bolničkog kreveta nakon treće operacje poslije teškog prijeloma noge na Zimskim olimpijskim igrama.

Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta u nedjelju u Cortini d'Ampezzo.Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć. Evakuirana je helikopterom u bolnicu. 

U bolnici u Italiji podvrgnula se trima operacijama, a u srijedu je poslala poruku javnosti.

"Iza mene je uspješna treća operacija. Uspjeh danas ima potpuno drugačije značenje nego prije nekoliko dana. Napredujem, i iako je sporo, znam da ću biti dobro. Zahvalna sam nevjerojatnom medicinskom osoblju, prijateljima i obitelji koji su uz mene, kao i na predivnom izljevu ljubavi i podrške od ljudi diljem svijeta", napisala je Vonn uz fotografiju na kojoj leži u bolnikom krevetu.

