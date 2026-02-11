FREEMAIL
UF, GADNO /

Publika je utihnula i odmah su došla nosila: Jezivi pad na Olimpijskim igrama

Publika je utihnula i odmah su došla nosila: Jezivi pad na Olimpijskim igrama
Foto: Jeff Pachoud/afp/profimedia

33-godišnjakinja je sletjela na vrat velikom silinom u trenutku koji je užasnuo publiku

11.2.2026.
13:54
Sportski.net
Jeff Pachoud/afp/profimedia
Ove Zimske olimpijske igre već su obilježene teškim padovima. Najviše je odzvonila ona ozljeda Lindsey Vonn, a vrlo teška disciplina snowboarda danas je koštala Kineskinju.

Liu Jiayu je doživjela vrlo težak pad u kvalifikacijama discipline halfpipe. Čini se da je Liu pogriješila u svom trećem triku, što ju je u četvrtom izbacilo iz takta. Prednji rub njezine daske potom se zaglavio u snijegu, što je kinesku daskašicu nezgodno prevrnulo prema naprijed.

33-godišnjakinja je sletjela na vrat velikom silinom u trenutku koji je užasnuo publiku. Liječnici su joj odmah priskočili u pomoć dok su kvalifikacije bile prekinute. Glazba je također bila prekinuta u areni dok su gledatelji u tišini promatrali.

Bolničari su na kraju Liu odnijeli na nosilima. Događaj je bio prekinut na gotovo 10 minuta nakon incidenta.

