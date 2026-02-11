Real odustao od ideje koju je samo Perez tvrdoglavo forsirao: Nogomet je preživio Superligu

Real Madrid objavio je priopćenje u kojem je istaknuto kako je postignut dogovor za dobrobit europskog klupskog nogometa.

"UEFA, europski nogometni klubovi i Real Madrid CF postigli su dogovor za dobrobit europskog klupskog nogometa. Nakon višemjesečnih rasprava vođenih u najboljem interesu europskog nogometa, UEFA, Europski nogometni klubovi (EFC) i Real Madrid CF objavljuju da su postigli dogovor o načelima za dobrobit europskog klupskog nogometa, poštujući načelo sportskih zasluga s naglaskom na dugoročnu održivost kluba i poboljšanje iskustva navijača korištenjem tehnologije. Ovaj dogovor o načelima također će poslužiti za rješavanje njihovih pravnih sporova vezanih uz Europsku superligu, nakon što se ta načela provedu i implementiraju", stoji u priopćenju.

Mirovni je to sporazum koji je predsjednik Reala, Florentino Perez odlučio potpisati s UEFA-om nakon što je dugo vremena pokušavao pobjeći od nje i kreirati svoju Superligu u koju je pokušao uvući i ostale najpoznatije klubove. Ovaj sporazum bi prema pisanju španjoslkih medija trebao značiti konačno zbogom Superligi, projektu od kojeg su praktički svi brzo pobjegli, a samo Perez s Realom pokušavao i dalje obistiniti.

