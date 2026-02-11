FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
rekuperacija /

Umor je presudio: Novak Đoković otkazao nastup u Dohi

Umor je presudio: Novak Đoković otkazao nastup u Dohi
×
Foto: Dubreuil Corinne/abaca/abaca Press/profimedia

Đoković je prije deset dana izgubio u finalu prvog Grand Slam turnira sezone Australian Opena

11.2.2026.
16:43
Tonko Medvedec
Dubreuil Corinne/abaca/abaca Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Treći tenisač svijeta Novak Đoković odustao je od nastupa na nadolazećem teniskom turniru u Dohi zbog jakog umora, objavili su organizatori u srijedu.

Đoković je prije deset dana izgubio u finalu prvog Grand Slam turnira sezone Australian Opena od prvog tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza. 

Turnir u Dohi počet će 16. veljače, a prvi nositelji bit će Alcaraz, dok će drugi biti Talijan Jannik Sinner.

Nakon nastupa u Australiji, 38-godišnji Đoković još nije dovoljno dobro za nastavak sezone, a možda će se vratiti na prvom Mastersu sezone u Indian Wellsu početkom ožujka.

Srpski tenisač je dva puta osvojio turnir u Dohi, posljednji put 2017. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić na izvanrednoj presici potvrdio raskid Hajduka s Goranom Vučevićem

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx