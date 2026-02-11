Umor je presudio: Novak Đoković otkazao nastup u Dohi
Đoković je prije deset dana izgubio u finalu prvog Grand Slam turnira sezone Australian Opena
Treći tenisač svijeta Novak Đoković odustao je od nastupa na nadolazećem teniskom turniru u Dohi zbog jakog umora, objavili su organizatori u srijedu.
Đoković je prije deset dana izgubio u finalu prvog Grand Slam turnira sezone Australian Opena od prvog tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza.
Turnir u Dohi počet će 16. veljače, a prvi nositelji bit će Alcaraz, dok će drugi biti Talijan Jannik Sinner.
Nakon nastupa u Australiji, 38-godišnji Đoković još nije dovoljno dobro za nastavak sezone, a možda će se vratiti na prvom Mastersu sezone u Indian Wellsu početkom ožujka.
Srpski tenisač je dva puta osvojio turnir u Dohi, posljednji put 2017. godine.
