BRAVO, CARE /

Čilić pobijedio 23. igrača svijeta i došao do jubileja kojim se može pohvaliti još samo Đoković

Čilić pobijedio 23. igrača svijeta i došao do jubileja kojim se može pohvaliti još samo Đoković
Foto: Sam Hodde/getty Images/profimedia

Čilić (ATP-61.) je za sat i 50 minuta igre nadigrao 23. igrača svijeta Tiena

10.2.2026.
21:49
Hina
Sam Hodde/getty Images/profimedia
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić uspješno je prošao 1. kolo ATP turnira u Dallasu svladavši Amerikanca Learnera Tiena s 7-5, 7-6 (4). 

Čilić (ATP-61.) je za sat i 50 minuta igre nadigrao 23. igrača svijeta Tiena, koji je 14 godina mlađi od 37-godišnjeg Marina. Međugorac je u prvom setu napravio "break" za 2-1, ali je odmah izgubio svoj početni udarac, no kod 5-5 ponovno oduzima Amerikančev servis i potvrđuje ga za dobitak seta.

U drugom setu Marin radi "break" za 4-3, potvrđuje svohj servis za 5-3, no onda počinju problemi. Čilić je propustio meč-loptu u devetom, a potom i još jednu u desetom gemu, pa je Tien odvukao set u "tie-break", gdje je Marin ipak bio spretniji i došao do velike pobjede nad šestim nositeljem i igračem koji ga je pobijedio prije mjesec dana u Australiji.  

Čilić je imao 9 aseva i 87 posto dobijenih poena nakon svog prvog servisa, te po 29 winnera i neprisiljenih pogrešaka. 

Marinu je to bila pobjeda broj 600 na ATP razini. Takvom brojkom se od aktivnih tenisača može pohvaliti samo Novak Đoković.

 

 

U 2. kolu Čilića čeka bolji iz dvoboja Amerikanaca Svajde i Quinna

AtpMarin čilić
