Čilić pobijedio 23. igrača svijeta i došao do jubileja kojim se može pohvaliti još samo Đoković
Čilić (ATP-61.) je za sat i 50 minuta igre nadigrao 23. igrača svijeta Tiena
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić uspješno je prošao 1. kolo ATP turnira u Dallasu svladavši Amerikanca Learnera Tiena s 7-5, 7-6 (4).
Čilić (ATP-61.) je za sat i 50 minuta igre nadigrao 23. igrača svijeta Tiena, koji je 14 godina mlađi od 37-godišnjeg Marina. Međugorac je u prvom setu napravio "break" za 2-1, ali je odmah izgubio svoj početni udarac, no kod 5-5 ponovno oduzima Amerikančev servis i potvrđuje ga za dobitak seta.
U drugom setu Marin radi "break" za 4-3, potvrđuje svohj servis za 5-3, no onda počinju problemi. Čilić je propustio meč-loptu u devetom, a potom i još jednu u desetom gemu, pa je Tien odvukao set u "tie-break", gdje je Marin ipak bio spretniji i došao do velike pobjede nad šestim nositeljem i igračem koji ga je pobijedio prije mjesec dana u Australiji.
Čilić je imao 9 aseva i 87 posto dobijenih poena nakon svog prvog servisa, te po 29 winnera i neprisiljenih pogrešaka.
Marinu je to bila pobjeda broj 600 na ATP razini. Takvom brojkom se od aktivnih tenisača može pohvaliti samo Novak Đoković.
600 wins.— Nexo Dallas Open (@NexoDallasOpen) February 10, 2026
One club. Two names.
Marin Cilic joins Novak Djokovic at the top as the only active players with 600 ATP Tour-level wins.
Dallas hosted history. pic.twitter.com/3L5JE6yGdJ
U 2. kolu Čilića čeka bolji iz dvoboja Amerikanaca Svajde i Quinna.
POGLEDAJTE VIDEO: Bilić izašao pred novinare i potvrdio raskid s Vučevićem