Čilić pobijedio 23. igrača svijeta i došao do jubileja kojim se može pohvaliti još samo Đoković

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić uspješno je prošao 1. kolo ATP turnira u Dallasu svladavši Amerikanca Learnera Tiena s 7-5, 7-6 (4).

Čilić (ATP-61.) je za sat i 50 minuta igre nadigrao 23. igrača svijeta Tiena, koji je 14 godina mlađi od 37-godišnjeg Marina. Međugorac je u prvom setu napravio "break" za 2-1, ali je odmah izgubio svoj početni udarac, no kod 5-5 ponovno oduzima Amerikančev servis i potvrđuje ga za dobitak seta.

U drugom setu Marin radi "break" za 4-3, potvrđuje svohj servis za 5-3, no onda počinju problemi. Čilić je propustio meč-loptu u devetom, a potom i još jednu u desetom gemu, pa je Tien odvukao set u "tie-break", gdje je Marin ipak bio spretniji i došao do velike pobjede nad šestim nositeljem i igračem koji ga je pobijedio prije mjesec dana u Australiji.

Čilić je imao 9 aseva i 87 posto dobijenih poena nakon svog prvog servisa, te po 29 winnera i neprisiljenih pogrešaka.

Marinu je to bila pobjeda broj 600 na ATP razini. Takvom brojkom se od aktivnih tenisača može pohvaliti samo Novak Đoković.

600 wins.

One club. Two names.



Marin Cilic joins Novak Djokovic at the top as the only active players with 600 ATP Tour-level wins.



Dallas hosted history. pic.twitter.com/3L5JE6yGdJ — Nexo Dallas Open (@NexoDallasOpen) February 10, 2026

U 2. kolu Čilića čeka bolji iz dvoboja Amerikanaca Svajde i Quinna.

