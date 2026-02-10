FREEMAIL
doping afera /

Serena Williams ima zeleno svjetlo za povratak, ali hoće li ga iskoristiti?

Serena Williams ima zeleno svjetlo za povratak, ali hoće li ga iskoristiti?
Foto: Profimedia

Williams je osvojila svoj posljednji Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji 2017. godine

10.2.2026.
10:24
Hina
Profimedia
Tijelo zaduženo za testiranje na doping u tenisu (ITIA) objavilo je da američka tenisačica, osvajačica 23 Grand Slam naslova, 44-godišnja Serena Williams ispunjava uvjete za povratak tenisu od 22. veljače, iako ostaje nejasno hoće li se Amerikanka stvarno vratiti natjecanjima.

Serena Williams je krajem prošle godine izazvala negodovanje nakon što se ponovno pridružila antidoping skupini za testiranje u tenisu, iako je tada negirala da je taj potez znači da se priprema za povratak sportu kojim je dominirala gotovo dva desetljeća.

Prošli mjesec ponovno je potaknula nagađanja kada je odbila pitanja o mogućem povratku tijekom gostovanja u NBC-jevoj emisiji "Today".

Williams, koja je osvojila svoj posljednji Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji 2017. godine, nije se natjecala od US Opena 2022. godine.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
